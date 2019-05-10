【望女成鳳】囡囡發高燒吊鹽水仍被迫參觀名校　虎爸：一定要考上

近日在河北衡水市，一名父親帶著高燒39℃、正在吊鹽水的10歲女兒參觀被外界譽為「超考高校工廠」的衡水中學，要她感受學習環境和氛圍，又要求女兒一定要考上該校。 事件曝光後引起網民熱議，不少人認為孩子的身體最重要，家長強加於女童的行為反而不利於她成長，可能會適得其反。也有人表示，望子成龍、望女成鳳可以理解，但要注意方式方法。

河北衡水中學被外界譽為「超級高考工廠」，其創造的「高考神話」一直受到無數家長與學生追捧。（資料圖片/視覺中國）

河北衡水中學在內地素有「超級中學」、「高考工廠」之稱，以高強度訓練、封閉化校園與軍事化管理聞名。去年高考，衡水中學學生被清華北大錄取的人數雄踞全國榜首，重點大學升學率亦在全國名列前茅，其創造的「高考神話」一直受到無數家長與學生追捧。

前來參觀衡水中學校園的一名父親表示，發高燒的女兒已經吊鹽水4天。（影片截圖）

上周六（4日），衡水中學舉行一年一度的開放日。據報道，當天有來自十幾個省市的一萬余名教育工作者、學生、家長湧進衡水中學。在人群中，有一名男子帶著一名女童，幫其舉著鹽水袋走進校園，引起在現場採訪的記者注意。

從受訪短片可見，該男子表示，身邊是其10歲的女兒，此前連續四天發高燒到攝氏38、39度，但他認為開放日實屬難得，為了讓女兒感到衡中氣氛，吊著鹽水都要入場。這名父親又感歎道：「我們沒文化，但是希望孩子能有文化。」

短片中，女兒被問到是否想來衡水中學讀書時，她回答稱「想來」和「希望能考上」。但父親對這個回答卻不甚滿意，不僅要她「大聲點」，還糾正她的回答說，「不是想來，一定來，聽見嗎，不能辜負爸爸對你的期望。」

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短片傳到網上後，不少人都把這名父親看作「虎爸」、「狼爸」，表示不認同這種做法：

「孩子健康沒了，考滿分也沒有用。」 「看看也不一定考上啊，孩子腦子燒壞了你賠得起？」 「讀書並不是唯一的出路，順其自然，不要逼得太緊，要學會做人。」 「是父母自己實現不了夢想，指望孩子去完成自己的夢想吧。」

衡水中學的學生在高考前夕進行誓師大會。（衡水中學微信公號）

也有網民對父親的做法表示理解，指出很多父母就是吃了沒文化的苦，才拼命供孩子讀書，希望他們能靠文化改變自己的生活，作為父母來說都是為了孩子好。

有媒體則對事件發表評論稱，衡水中學對學生實施的軍事化管理，以嚴格打造出來的高考名校，其實也正是以犧牲學生的身體為代價換取高分的過程，這與打著吊瓶參觀學校的心理可謂「同頻共振」。「無心譴責家長，只是感慨應試教育的殘酷。」

（梨視頻）