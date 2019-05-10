沉迷賭博騙學生家長錢圖「翻身」　河北省乒乓球冠軍涉詐騙被起訴

北京海淀區檢察院近日以涉嫌詐騙罪起訴一名段姓女子，段女編造各種理由借錢賭博，涉案金額約25萬元（人民幣．下同）。 據了解，段女曾經是河北省乒乓球球冠軍，事業有成，未料竟因為沈迷賭博，前後共輸錢超過100萬元。

據內地傳媒報道，段女原來是國家二級運動員，曾經是河北省全省乒乓球冠軍。2014年11月，段女在北京市海淀區開設一間乒乓球培訓中心並擔任教練。由於段女甚具名氣，獲得不少許多學生家長慕名而來，獲利甚豐。

內地不少乒乓球運動員在退役後轉任教練，培訓新一代乒乓球手。（視覺中國）

及至2016年，段女開始炒股，可惜自2017年5月開始，股市持續下行。段女虧錢不少，加上培訓中心的招生人數下滑，經濟狀況每況愈下。段女在去年5月經朋友介紹後，開始在微信群內參與賭博，未料輸多贏少，很快就輸光多年的積蓄。

為了把錢贏回來，段女開始編造如母親心臟病發急需做手術、兒子身體不好住院急需用錢等理由，向學生家長借錢。實際上除了少量用於個人開銷和房租外，大部分借錢都被段女投入賭博之中，實際為母親和兒子看病的花費不足2000元。段女為賭博更賣掉在河北唐山的房產，輸得一乾二淨後就乾脆關閉乒乓球培訓中心一走了之。

段女輾轉在深圳生活一段時間，其後又再回到北京希望能繼續教乒乓球。警方在接獲學生家長的報案後，在去年11月4日將段女抓獲歸案。經查，段女在2017年5月至2018年10月期間，先後騙取11位家長財物，涉案金額共計25.8982萬元。

（海淀檢察院）