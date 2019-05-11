四川師大教授傳下體照給女學生　校方：將徹查，停止一切教學活動

四川師範大學教授熊清泉日前被指發送多張裸照猥褻女學生，疑似受害女學生更稱揭發事件後遭學校輔導員和熊妻威脅，後者有意將受害女學生的裸照在網上發布，輔導員則稱「你現在把事情搞大了滿意了」「還想考研，估計以後在成都找工作都難」。 川師大周六（10日）發布通報指，經研究決定，立即停止該名老師的一切教學活動，並徹查事件。另有網民曝光指，熊清泉可能並非第一次對女學生有猥褻行為。

疑似涉事教授向女學生發送的照片。（網上圖片）

疑似受害女學生在網絡上曝光一張聊天截圖，稱事件傳開後，該校研究生輔導員威脅她，稱「你現在把事情搞大了滿意了。學校已經介入，熊的老婆說如果他在學校教不成書，就把你的裸照發到網頁上去」、「你這變態的心把你徹底毀了，還想考研，估計以後在成都找工作都難， 你的裸照在成都成網紅……」

受害女學生的朋友則指，她曾遭熊妻電話威脅，更透露熊教授與她見面時曾服下疑似壯陽藥威而鋼（俗稱「偉哥」）。

川師大在通報中指出，經初步調查，涉事老師的行為已違反師德師風的基本要求和行為準則，造成不良社會影響。經學校研究決定，立即停止該老師的一切教學活動，責令其做出深刻檢查；學校將繼續徹查，並根據調查結果依法依規進一步嚴肅處理。

據了解，涉事教授熊清泉為四川師範大學軟件學院教授，從本科到博士一直在該校就讀，並於2004年留校工作。有該校畢業生在網上指出，熊清泉曾約學生單獨到其辦公室，還邀請同學晚間單獨與他「開車兜風」。

（綜合報道）