【有溫度】浙江永和豆漿員工被揭直接用手攪拌　監管部門封鋪調查

浙江義烏一間永和豆漿店的員工，被網友影到直接將手臂插入一桶豆漿中攪拌，過程極不衞生。 事件引起網友熱議，同時引起江東市場監管所注意，已查封該豆漿店，並要求負責人接受調查。

豆漿店的員工幾乎將整個前臂伸入豆漿內攪拌。（片段截圖）

5月9日，有浙江義烏的網友拍攝到位於路邊的永和豆漿店，有員工在製作豆漿。身穿黃色制服的員工用機器磨出一大桶豆漿後，竟然直接伸手進豆漿內攪拌，幾乎將整個右前臂都伸入豆漿中，而且全程沒有配帶手套。

不少網友看到片段後，都要求當局嚴懲涉事的食店，但也有網友認為餐飲業的衞生環境一直都欠理想，只是眼不見為淨，更有網友突破盲點，稱讚永和的豆漿不是用豆漿粉沖製，而是「純手工」。

網民有話說：

不曝光沒人管，曝光了罰點款，換個地接着幹，食品安全問題，必須嚴懲責任人。 出門在外，餐飲行業確實問題太多了，眼不見為淨，但是你當着我面就是不尊重我了。 手洗乾淨了就可以，菜還是用手洗的你不也吃嘛？ 真正做到了「純手工」的匠人精神，業界「良心」啊！

市場部門的工作人員到場調查，並勒令涉事的店鋪關門。（網上圖片）

江東市場監管所已連夜查封該店，並聯繫該店負責人錄取口供以作調查，若發現食品安全問題將從重處罰。目前案件仍在處理中。

（梨視頻）