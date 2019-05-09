【幫人自殺】女友無力還債欲求死　廣州男助其割腕變罪犯判監10年

據《廣州日報》周四（9日）報道，三年前廣州一名黃姓男子答應女友幫其自殺的請求，曾購買藥物、水果刀等工具，接二連三變換「自殺」方式：喂藥、捂鼻、兩次割腕，致女友失血性休克死亡。 當地法院其後判決黃某犯故意殺人罪，判處有期徒刑十年。黃某不服上訴，惟二審後仍然維持原判。

黃某購買水果刀等工具幫女友割腕自殺，致女友失血性休克死亡。（資料圖片/視覺中國）

兩次幫女友割腕致其失血死亡

報道稱，案件發生在2016年12月12日，年逾40歲的黃某在其住所內發現，女朋友袁某因無法償還債項而開煤氣自殺，遂開車送袁某到醫院救治。但送院途中袁某請求黃某幫助其完成自殺行為，於是黃某沒有將袁某送院，而是先購買藥物給袁某服用，後又購買水果刀、水桶、手套等工具提供給袁某自殺。

事發當晚21時左右，黃某持水果刀在袁某的左手手腕割了一刀。至次日淩晨2時，黃某再次在袁某的左手手腕割了一刀，並用衣服捂住袁某的嘴巴和鼻子。事隔1小時後，黃某將袁某送往醫院搶救並報警處理。警察到場後將黃某帶至派出所詢問。其後經鑒定，袁某符合被他人用銳器割腕造成橈動、靜脈離斷致失血性休克死亡。

廣州法院判處黃某犯故意殺人罪，判處十年監禁。（資料圖片/視覺中國）

犯故意殺人罪獲刑十年上訴失敗

黃某最終被控謀殺。當地法院一審認為，其行為構成故意殺人罪，但考慮到黃某自動投案，在庭審中能如實交代犯罪經過，依法可從輕處罰，判處黃某有期徒刑十年，剝奪政治權利一年。

但黃某認為量刑過重，上訴稱他是被其教唆要求協助自殺，且其送袁某去醫院搶救後並沒有逃走，最後如實供認案件亦被認定是自首。黃某的辯護人也認為，袁某求死意願強烈、堅定，為不連累他人留有遺書和錄音，做了周密和充分準備，在實施自殺不成功後強烈要求黃某幫助其達到死亡目的，提出多種自殺方法催促黃某去實施，黃某只是幫助其自殺，罪行較輕。此外，黃某還曾為幫袁某還債。

惟廣州中院經二審後稱，黃某明知欠債不會危及生命，並沒有尋求其他救助途徑，反而將被害人帶到無助的環境，購買工具、親自動手，可見其面對被害人自殺沒有惻隱挽救之心，主觀惡性較大，駁回上訴。

（廣州日報）