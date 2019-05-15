【挺身而出】廣西20歲女大學生身擋8刀護友：我不是英雄

早前廣西一名20歲女大學生眼見同行友人在校園遇襲，不顧一切衝前保護朋友，結果身中8刀受重傷，事件在內地引起廣泛關注，大讚女大學生是英雄。 該女大學生最近接受內媒採訪，否認自己是英雄，又表示：「希望大家記住，還是有很多樂於助人的人，不是誰都只會站在一邊拍視頻或逃跑」。

事件發生在桂林電子科技大學花江校區。（網上圖片）

據早前報道，事件發生於3月10日晚上，在桂林電子科技大學花江校區，就讀該校的20歲女生崔譯文和女同學梁宇瀅兩人經過操場時，梁宇瀅的前男友突然叫住梁宇瀅，並用刀揮向她。崔譯文見狀立即上前把朋友拉開，自己卻中了2刀。

崔譯文中刀後連忙叫梁宇瀅離開。但兇手又追上前繼續行凶。崔譯文無法拉開兩人，於是用自己身體護住同學，不幸又身中6刀。最終崔譯文身中8刀，而梁宇瀅身中16刀，兩人被送往醫院治療。

崔譯文身上刀傷遍及胸腔、肝、腰、肚、手臂內側等位置，膽囊和肝臟受傷嚴重，需要進行開腹手術。所幸經治療後已無大礙，女同學亦脫離危險期。出院兩天後，崔譯文已經回學校上課。

據《中國青年報》報道，崔譯文出院一個多月後，已經可以正常走路，只是走得快時，會有種「像得了哮喘」的感覺。她跟著同學一起上體育課，每周打一次乒乓球，時間長了就要停下來坐一會。報道又指，崔譯文身上仍留有長長的傷口，一道「7」字型的傷疤從胸口一直延伸到了腰腹。

否認自己是英雄

崔譯文接受採訪時否認自己是英雄，她認為如果遇上這類事情，應該「安全第一」，「你可以先把周圍能叫的人一起叫過來，人多力量大不是嗎？別跟我一樣就知道衝」。被問到如果再碰上這種事會如何應對，她想也沒想的說：「當然還會去。」

崔譯文又說自己也有一個願望，「希望大家記住，還是有很多樂於助人的人，不是誰都只會站在一邊拍視頻或逃跑，這個社會還是特別正的，真的。 」

（綜合報道）