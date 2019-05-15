中消委報告：近一成青少年雙眼有200度視差　兒童玩網遊趨低齡化

中國消費者協會今日（15日）發布的調查報告中，指出有8.6%的受訪青少年雙眼的視力差距，容易導致單眼弱視或外斜視等問題。 此外，調查結果表明，青少年初次接觸電子設備和網絡遊戲均呈現低齡化趨勢，甚至有19.0%的受訪者曾有通宵網遊的經歷，或會增加沉迷網遊的風險。

有眼科專家指出，雙眼視差過大容易導致單眼弱視或外斜視等問題。（資料圖片）

中國消費者協會發布《青少年近視現狀與網游消費體驗報告》，通過實地訪問，結合體驗式調查的方式，成功訪問了小學生、初中生、高中生共1760人，其中有8.6%受訪者雙眼出現200度以上的視差。有眼科專家指出，雙眼視差過大容易導致單眼弱視或外斜視等問題。

《報告》顯示，各有超過四成的被訪者認為讀寫姿勢不正確、長時間玩網絡遊戲是危害視力的主因。雖然超過八成的家庭能周期性檢驗孩子的視力，但在日常學習生活中，學校和家長對於保護兒童視力的措施還不夠，青少年視力狀況存隱憂。

此外，調查結果表明，青少年初次接觸電子設備和網絡遊戲呈現低齡化趨勢，超過九成的被調查青少年每周都會將電子設備用於學習或遊戲。小學生群體因學習和做作業而「被迫」接觸電子設備的比例顯着高於初高中學生。值得注意的是，19.0%的受訪者曾有通宵打機的經歷，這部份青少年沉迷網遊的風險較大。

報告指內地的青少年首次接電子產品及網絡遊戲的年齡不斷下降。（資料圖片）

倡落實網遊實名制法規

中消協又發現，部份網遊涉嫌過度索取用戶權限、少數網遊未按要求明示審批文號和出版物號等信息、強制實名網遊不足四成、13款網遊官網未見提及家長監護服務的相關信息、被體驗網遊未見賬號永久註銷與刪除的功能設置等問題。

中消協認為，當前網遊索取個人信息多、營銷廣告多，部份網遊落實實名制、家長監護機制不足，在青少年缺乏足夠自制力的情況下，家長難以有效監護，不僅讓青少年陷入較高的沉迷遊迷風險，還損害其健康。

對此，中消協建議，應通過嚴格落實網遊實名制認證等法律規定、家長與學校加強密切互動和交流，鼓勵孩子多參與戶外活動等手段解決存在的問題。

（澎湃新聞）