【近視加深】小學生寒假用眼過度　杭州眼科醫生每天接診逾3000人

寒假還沒過完，不少家長一邊擔憂孩子假期作業，一邊為孩子視力擔憂。 這幾天，杭州一間醫院眼科中心格外「熱鬧」，人流量可與農曆新年長假期間的西湖媲美，一眼望去都是家長和孩子。

醫院內擠滿求診病人。（網上圖片）

據內媒報道，這些視力下降的學生有個共同點，即假期間不太運動，喜歡宅在家中看電視、玩遊戲或看書寫作業，用眼過度。杭州眼科中心視光部主任倪海龍直言，「每天接診3000多號病人，有一半是中小學生。」

「現在人已經少多了，我們初七那天來過一次，大門都擠不進來。」唐女士無奈地說。唐女士早上6時多從家裏出發，沒想到掛號、測視力、驗光等，整個流程走下來，一直到中午12時還沒看完。

另外一位來看診的男孩小丁（化名）是一個三年級男生，他在醫院檢查，驚見近視度數已達300多度。丁媽媽坦言，放寒假前學校檢查視力，那時小丁才100度近視，想不到寒假還沒過完，度數就急增200多度。

「都怪我，假期裏沒有好好管他，太放任了。」丁媽媽表示，上學期小丁期末考得很不錯，她就覺得可以讓孩子放鬆一下，「整個假期，兒子幾乎都沒怎麼出門，每天至少看6小時電視。我們還會讓他玩一會兒手機，每天一小時左右。」

臨近開學，眼科門診前人滿為患。（VCG）

對此，杭州丁蕙實驗小學五年級的班主任江珊身有同感的表示，「幾乎每次假期回來，班裡都會多幾個近視的學生。」江老師從教5年，她發現學生近視的爆發階段是小學三年級。

「因為三年級是小學的轉折期，作業的數量和難度都比一二年級有所增加，如果學生沒有養成良好的學習習慣，很容易近視。」江老師說，自己班裡在三年級時戴上眼鏡的學生就有6個，近視人數突然間從個位數上升到了兩位數。內媒諮詢了10位班主任，其中7位亦表示有同感。就連醫生都指出，「小學三年級是近視高發期。」

為了預防學生近視，醫生建議，「首要的就是讓孩子放下書本、放下手機，多去戶外走走。」重要的是，戶外活動對孩子的視力保護很有幫助，每天至少要保持兩小時的戶外活動時間，還要從幼兒階段就開始堅持。

最後，眼科醫生提醒家長，近視是不可逆轉，所以一定要以身作則，放下手機多陪伴孩子。如果孩子已經近視，想要延緩近視的進展速度與程度，可以透過改變行為習慣，多參與戶外活動，近距離用眼要減負減量，配戴適合的光學眼鏡或角膜塑形鏡等綜合措施來加以控制。

（錢江晚報）