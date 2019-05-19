【有片】河南母親稱散步暈倒4月大男嬰失蹤　警方尋回疑內有隱情

據內媒報道，河南周口一名女子和兒子上周四（16日）在一處花園散步時突然暈倒，醒來後卻發現4個月大的男嬰不翼而飛。除了警方懸賞5萬元徵集線索，男嬰家屬更加碼獎勵10萬元尋子，稱不追究抱走男嬰者的責任，只求孩子被安全送回。 周口警方今天（19日）通報指，警方從鄭州安全尋回嬰兒，相關情況正在調查中。不過，相關人士向內媒透露，案件並未被警方定義為「盜嬰案」，事實上男嬰「不知道甚麼時候就已經被帶走了」，事主報稱的花園並非第一案發現場。

男嬰家人報稱，男嬰失蹤地點位於路邊一處花園。（大河報）

據周口警方通報，5月16日11時45分，朱姓男子報案稱，其劉姓妻子帶着4個月大的兒子在周口公園對面花園小徑散步時暈倒，醒後發現孩子失蹤，劉女患有低血鉀病，有暈倒史。

周口警方當日發布通報指已立案調查，並呼籲疑犯投案自首。警方當時向內媒透露，由於事發地點是新建的公園，劉女走的又是小路，閉路電視未見其與嬰兒的身影。

除警方懸賞5萬元徵集線索外，男嬰家屬另獎勵10萬元尋子，稱抱走男嬰者只要把孩子安全送回，非但不會被追究責任，還能獲得獎勵。「抱走孩子，就是喜歡孩子或缺孩子。」男嬰親屬稱，相信抱走男嬰者會善待孩子。

警方通報。（周口公安）

帶走孩子者向警方自首

內媒今天（19日）報道稱，男嬰已被警方成功追回，並於當日凌晨平安抵達周口，孩子健康無恙。報道指，疑犯18日晚迫於壓力向周口警方電話自首，隨後周口警方委託鄭州警方將疑犯控制。

不過，周口警方在稍晚發布的通報中，並未再提及「案件」或「盜嬰案」的表述，而是換成「警情」和「嬰兒丟失」。當地傳媒《大河報》援引法律專業人士指出，如果真的是盜嬰案，警方破案後用「解救」一詞較貼切，但這個嬰兒被帶回後，使用的是「找回」的說法。

知情者：花園非「第一案發現場」

此外，事發現場附近有閉路電視，進出人員基本都能查到，但警員無法找到「疑犯作案」或逃跑時的可疑鏡頭。同時，事發時間段一直有工人在花園工作，但警員走訪時，他們均告知未發現異常。

有知情者透露，事主報稱的花園根本不是「第一案發現場」，「孩子不知道甚麼時候就已經被帶走了」。《大河報》記者隨後嘗試致電嬰兒父母，但電話均無法接通。

（綜合報道）