河南10歲男童揮霍5萬打賞主播　病母痛心：那是他爸爸的喪葬費

內地網絡直播平台近年來發展迅速，打賞主播也成了一種「潮流」。惟部分未成年人瞞著父母，私自動用家庭積蓄、治病費等大額金錢的給主播打賞事件屢屢發生，成為社會關注問題。 近日，河南許昌胡女士發現銀行卡裡的5萬元（人民幣，下同）不翼而飛，經查後發現，其10歲的兒子把這些錢用在了打賞遊戲主播上。胡女士稱，這是她丈夫的喪葬錢。

胡女士稱，自己10歲兒子花的5萬元「打賞費」本是丈夫的喪葬費。（影片截圖）

據報道，胡女士上月24日表示，兒子透過支付寶花出這5萬元，因此她當時沒有收到短信提示。胡女士說，「他爸才得的胰腺癌去世，這錢是他爸火化的錢，我又患了直腸癌，現在急需這救命錢，希望能追回。」

事件曝光後引起關注，涉事的直播平台「快手科技」其後回應稱，公司規定禁止未成年人在不受監管情況下註冊消費，如有侵犯未成年人權益，平台將主動退還消費款項。而針對胡女士此事，「快手科技」稱已告知用戶可以退還全款，目前正在辦理退款事宜。

內地網絡直播平台近年來發展迅速，打賞主播也成了一種「潮流」。（資料圖片/視覺中國）

另據「共青團中央」微信公號梳理，近年來，隨著互聯網直播、遊戲的幼齡化，類似的「打賞門」事件在內地屢見不鮮。

此前在廣州，一名14歲男孩小彭通過支付平台，偷偷把父母縫了十年牛仔褲賺來的16萬多元存款統統打賞給了直播平台女主播。另一起案例是，在瀋陽打工的曹先生發現，其4張信用卡被瘋狂透支高達8.8萬元，調查後發現竟是自己8歲女兒給網上主播姐姐瘋狂打賞花掉的。

不少網民對頻繁出現的「打賞門」事件感到擔心，有人呼籲家長應該給孩子樹立正確的消費觀，也有人認為應該令孩子遠離手機等電子設備：