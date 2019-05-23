【狂毆百棍】山東郯城老師暴力體罰　小一男生屁股被打至紫黑腫漲

山東郯城縣一間小學發生暴力體罰事件。該校老師在課堂上公然體罰學生，在1名一年級男生臀部毆打一百多棍，使之紫黑腫漲，後經鑑定構成輕微傷。 目前，涉事教師已被警方行政拘留，且被當地教育部門開除。

郯城縣第二實驗小學1名一年級男學生的家長透過微信朋友圈發文，表示兒子被學校韓姓教師體罰，在其臀部毆打逾百棍。（微信）

5月21日，郯城縣第二實驗小學1名一年級男學生的家長透過微信朋友圈發文，表示兒子被學校韓姓教師體罰，在其臀部毆打逾百棍。該家長稱：「如果可以，願意替兒子挨這一百多棍子。」從他上傳的圖片可見，涉事學生臀部又紅又紫腫，狀甚可怕。

事件引起輿論關注。有家長反映道，涉事韓姓教師有不少「前科」，除了體罰頻繁外，還用高壓手段治理班級，包括「一個學生犯錯，全班受罰」。此外，該名老師平日不批改功課，還吩咐班長教同學，結果令全班學生成績倒退。

涉事老師已被行拘且開除教職

事件被揭發翌日（22日）上午，學校與家長舉行會議，校長表態稱事件過錯在於老師，但學校有不可推卸的責任，已對該老師停職，等待有關部門處理。同日下午，郯城縣縣教育和體育局通報稱，當地迅速調查學生被體罰一事，涉事教師被停職。

時至今日（23日）凌晨，山東郯城縣新聞和網絡管理辦公室通報，經調查發現韓姓老師體罰學生一事屬實。經法醫鑑定，被打學童的傷勢構成輕微傷，縣公安局已對韓某實施行政拘留，縣教育和體育局研究決定給予韓某開除處分。