體罰教育傳四代　手袋放樹枝隨時體罰或唬嚇　嫲嫲：不想再失敗

為了提高父母及照顧者對正面管教的知識和技巧，及改善親子間的溝通和關係，有機構特別舉辦正向管教的活動，以家長為對象，在一連十堂課中學習怎樣建立一個互信、安全及尊重的環境，讓小孩健康地渡過童年。 實用的課程吸引了十數位家長參加，66歲的盧嫲嫲亦是學生之一。盧嫲嫲現時幫兒子和媳婦照顧兩個孫子，因為年紀大身體欠佳，經常使用「快靚正」的體罰來管教孫子。照顧孫子的同時，她回想到自己的童年、過往失敗的為母經驗，因而決定學習正向管教，希望孫子能身心健康地成長。 攝影：鄭子峰

除了第一堂因事缺席外，其餘課堂盧嫲嫲都準時參加。 「唉呀點解嫲嫲你成日袋住支樹枝嘅？」隨身攜帶樹枝是大家對盧嫲嫲的第一印象，而這樹枝，是她用來體罰或唬嚇孫子的。「無辦法，阿仔同媳婦都要上班，我身體又不太好，只是勉強照顧孫仔，因為力不從心才要靠打靠嚇，扭計時拿出來揚一揚，讓他害怕，無辦法，其實好多時只係嚇一嚇，不會打。」盧嫲嫲多次表示無辦法，語帶無奈，畢竟老人家氣力不如小孩，當孫子滾在地上扭計鬧脾氣時，似乎只有懲罰或唬嚇這些「快靚正」的方法才能幫到她。 因為要帶孫子參加救助兒童會的學前班，盧嫲嫲因而看到該會「正向管教在每天」課程的海報，「幾好喎，可以學湊孫，就學學怎樣可以教得更好，第一堂己經覺得參加對了，數堂後更把樹枝丟了。」盧嫲嫲指上了課後獲益良多，現在才知道即使是零歲，也有思想和情緒，只是不懂表達，「原來曳是小孩正在表達想怎樣，以前就不知道。」這跟父母想教好子女卻用錯方法，情況似乎是一樣。

我失敗過，所以不想再走舊路，想孫仔健康地成長。 盧嫲嫲

打罵並非惟一的管教方法。 盧嫲嫲兒時在內地成長，當時的社會氣氛並不注重關愛和教育子女，小孩只要能吃飽就可以，「阿爸阿媽都要工作，小孩要聽話不要添麻煩，俗語又教棒下出孝兒。以前睇住阿媽打細佬妹，後來我就打自己的小孩。」 成家立室後，盧嫲嫲的婚姻並不愉快，40多歲時帶著兩個小孩轉過單親生活，她透露當時辦理離婚處理得不好，後來又只顧工作，忽略了兩個小孩，更烙下成長傷痕。「兒子很自卑，又不善溝通，女兒亦有情緒病，很對不起女兒……我失敗過，所以不想再走舊路，想孫仔做個正正常常的好人，不要走歪路。」除了幫兒子照顧孫子，盧嫲嫲更覺自己有責任讓兒子家庭幸福。