【有片】自帶死鼠落鍋敲詐海底撈500萬　北京男判囚3年罰款3萬元

北京一名郭姓男子去年11月在豐台區一間海底撈火鍋店就餐時，將事先準備好的死老鼠放在火鍋內，並以此勒索500萬元（人民幣．下同）。 豐台法院日前作出判決，郭男犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑3年，並處罰款3萬元，判決即日正式生效。

郭姓男子因涉嫌敲詐勒索罪被判處3年有期徒刑，並處罰款3萬元。（北京晚報）

郭男和妻子去年11月13日到涉事海底撈店用餐，剛過20多分鐘他就找來侍應生，稱火鍋中有一隻老鼠，並以舉報、傳媒曝光為要挾，索要500萬元遭拒，翌日他向北京市食藥監局舉報店家。

涉事海底撈店隨後向豐台派出所報案。警方經調查後初步證實事件，並將郭男抓獲。豐台檢察院翌月26日以敲詐勒索罪對郭男提起公訴。案件於今年3月開庭審理，檢方指郭男當庭認罪悔罪，其表示案發當時自己腦子一熱，隨口說出「要500萬元」，而實際上他只是想吃頓免費火鍋，並非預謀勒索。

豐台區法院經審理認為，被告郭男以非法佔有為目的，以製造食品安全假象為手段，以損害商業信譽為要挾，向監管部門虛假舉報，向警方虛假報案，敲詐勒索公私財物，數額特別巨大，其行為已構成敲詐勒索罪，依照刑法規定，判決郭男犯敲詐勒索罪，處有期徒刑3年，並處罰款3萬元；在案扣押物品，均由扣押機關依法予以沒收。

（最高法網站）