隔空盜刷微信QR Code偷錢案頻生　騰訊：深表歉意並將全額賠付

支付寶、微信支付等手機支付工具，為內地公眾日常生活帶來方便，卻有不法之徒利用漏洞，偷偷掃描別人的付款QR Code偷錢。 騰訊方面則表示，對於類似事件深表歉意，並將全額賠付受害人的損失。

彭男會在超市尋找提前拿出付款QR Code準備付款的顧客，再用手機遠程掃描，輸入收款金額偷錢。（網上圖片）

重慶江北公安分局近日成功破獲一宗在超市收銀處專門盜刷微信資金案件。案情指，4月21日至5月4日之間，4名受害人手持微信支付QR Code（二維碼）在超市等待付款，被人從背後通過手機掃描，盜取500到900元（人民幣，下同）不等的資金。

警員於5月13日將疑犯彭男拘捕。據稱，他專門在超市收銀台附近遊逛，尋找提前拿出付款QR Code準備付款的顧客，再用手機遠程掃描，輸入收款金額偷錢，隨後立即轉身離開，過程用時僅十幾秒時間。

事件並非個案。今年2月，上海警方曾破獲同類案件，一名柳姓男子用同樣手法犯案，先後5次竊得錢款2940元。此外，同類案件也在河北、江蘇等地發生。

免密碼支付容易「被轉帳」

只要掃描付款QR Code，微信用戶就能互相轉帳。但如果用戶在微信設定為免密碼支付，若有人掃描其付款QR Code，就很容易「被轉帳」，在不需輸入密碼的情況下被盜取金錢。

針對相關案件多發，騰訊表示深表歉意，若不幸遭遇資金被盜，用戶可以通過微信支付的「百萬保障」，申請被盜賠付，或在帳單詳情中投訴，會有專業客服團隊進行處理。若確認被盜情況屬實，微信支付會對被盜金額進行全額賠付。