內地多人iPhone遭鎖定勒索　犯案手段簡單到意想不到

蘋果iPhone手機有一項鎖定功能，用來防範手機丟失或者是失竊以後數據被偷。可是這項功能卻被一些不法分子盯上了，以此用來勒索。 一名內地男子就向網民提供蘋果帳號和密碼，然後透過鎖定功能來進行勒索，以此手段成功勒索多名網民，獲利6200元（人民幣，下同）。

蘋果iPhone手機有一項鎖定功能，當手機丟失或者是失竊時，用家可以鎖定手機，以防範數據被偷。（網絡圖片）

2018年3月，江蘇省儀徵一名市民突然發現自己的iPhone手機被「黑客」鎖住了，自己透過帳號密碼無法解鎖，「黑客」還在屏幕上留下了一個QQ號。該市民加了對方的QQ號後，對方要求他支付600元「解鎖費」，最終他付錢後手機才得以恢復使用。

經警方調查，原來幕後黑手是河南的一名90後韓姓男子。原來韓男是一名電焊工，不是甚麼「電腦高手」。他使用的勒索手段也十分簡單。韓男先在網上以一元一個的價格購買了許多蘋果帳號，然後在手機遊戲裏向玩家喊話宣傳，稱有方法可以免費看電影、電視劇。

很快就有網友和他聯繫，韓男將自己準備好的蘋果帳號和密碼交給對方，聲稱使用這些帳號密碼在手機登錄後就可以免費看片。當對方登錄後，韓男立即修改密碼，並鎖定對方的手機。韓男還在對方手機的鎖定畫面上留下QQ號，要求對方和他聯繫及繳納400-600元不等的「解鎖費」。

犯案者原是受害人

原來韓男最初也被他人用這個方法勒索了300元。他惱怒之餘，又依樣葫蘆用同樣的手法勒索他人。韓男用這個手段成功勒索多名網民，獲利6200元。目前檢方以破壞計算機信息系統罪向韓男提起公訴，該案在江蘇省儀徵法院已經完成庭審，法院將擇日宣判。

（《現代快報》）