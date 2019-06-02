湖北企「空氣動力車」揚言赴美上市　高管曾因傳銷判監

河南南陽一間「青年汽車」集團旗下企業早前宣稱，汽車利用其發明的「水氫引擎」可實時製取氫氣作為能源，只需加水即可行駛，但外界就懷疑這只是為騙取國家補助經費的項目，網民亦紛紛質疑此事違反科學。 無獨有偶，4年前曾登上央視的「空氣動力汽車」，聲稱不使用汽油、柴油等能源，而是利用壓縮空氣為汽車提供動力。發明商湖北咸寧祥天能源控股集團（下稱咸寧祥天）日前表示，目前該技術因為缺少資金尚未投產，公司計劃登陸納斯達克上市融資。

據內媒《每日經濟新聞》報道，咸寧祥天總裁、法人代表周登華指出，空氣動力汽車的原理就是利用高壓空氣帶動發動機做功，使用成本較低。汽車可依靠電能充氣並儲存，在行駛過程中可以補氣。車輛本身並不具備壓縮空氣的功能，需要通過傳統能源來壓縮空氣，將其加入車輛裝備的高壓氣罐中，經過壓縮空氣、發動機、發電機、電動機這一系列流程推動車輛前進。

央視4年前曾報道咸寧祥天發明的空氣動力車。（影片截圖）

專家：能源效率較低 產業化成本高

不過，長安汽車動力研究院的一名工程師分析稱，與電動汽車、燃料電池汽車相比，空氣動力汽車並沒有優勢，只是一個小眾的偏門技術，未來應用希望較渺茫。

他指出，空氣動力車的能量經過多環節轉化損失較大，能源效率較低。在結構上，車輛需要搭載高壓氣罐和一整套複雜的輔助裝置，包括從高壓到低壓的解壓、熱管理、空氣淨化，以及NVH降噪裝置等。作為非主流的動力總成系統，空氣動力汽車產業化的成本會非常高。

報道指，目前壓縮空氣的能量密度很低，還不足汽油的1/10，意味着若要達到與汽油車同樣的續航里程，空氣動力汽車搭載的高壓氣罐容積至少是汽油箱的10倍。

以赴美上市為賣點組織傳銷

咸寧祥天發明的空氣動力發動機不但在技術上難以量產，還涉嫌以傳銷方式來募集資金。在咸寧祥天官網上，有另一間名為「祥天控股（集團）」的公司。公開資料顯示，祥天控股和咸寧祥天均為周劍和周登榮所有，且周劍都是絕對控股人，而周登榮曾因傳銷被法院判決。祥天控股共涉及107宗法律訴訟，其原副總裁蔡永清曾因組織領導傳銷活動、以傳銷模式募集資金被判處有期徒刑1年8個月。

中國裁判文書網發布的一則刑事裁定書顯示，蔡永清以公司名義，以空氣動力項目即將在納斯達克上市、向投資者配發原始股權的方式，依據投資額度及上下線關係將傳銷人員組成層級，實行雙區雙軌制、多層級獎金分配制和團隊計酬的傳銷運作模式。

報道指出，在中國執行信息公開網上，祥天控股於2016年因失信被執行10次，近3年持續被刊登在最高法「老賴名單」上。周劍和周登榮2016年又成立了咸寧祥天，繼續兜售「空氣動力發動機」項目，並揚言將登陸美國納斯達克上市融資，這與祥天控股原副總裁蔡永清等人的宣傳手段如出一轍。

（每日經濟新聞）