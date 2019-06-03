杭州Häagen-Dazs誤售乳酪矽膠製樣品　小孩吃完果仁才發現

浙江杭州的江女士周日（2日）帶着小孩，與親友一同到西湖邊遊玩時，舅舅帶孩子到附近一間Häagen-Dazs雪糕店購買了一杯果仁乳酪，豈料孩子將乳酪上方的果仁（約佔整杯1/3份量）食完後，才向媽媽求助這個乳酪「舀不起來」。 長輩經檢查發現，這個「乳酪」原來是仿真模型，杯外還寫着「非賣品」，孩子的母親遂向店家反映，店家就指是當事店員不熟悉外賣流程，疏忽將矽膠製樣品售出。

男童將乳酪上方的果仁食完後，才發現下面的乳酪是模型，根本「舀不起來」。（錢江晚報）

在發現乳酪竟然是模型後，江女士馬上帶着孩子和乳酪模型找到店家。店家經過核對，確認這杯仿真乳酪是由該店售出。

該店的徐經理表示，店裏有個雪櫃用來展示和存放各色蛋糕和乳酪。由於該店出售的乳酪不適合長時間放在雪櫃中，所以放入了一個仿真模型，下方的乳酪是矽膠材質，上面的果仁是實物，平時只用於展示。如果有顧客要購買這款果仁乳酪，店方會即場製作。

不過，由於事發當日店內顧客較多，其中一名不熟悉外賣流程的店員順手將樣品售出，等到江女士上門討說法時，該店才發現樣品丟失。

事主展示出購買票據。（錢江晚報）

男童母：店家應負責孩子全年身體狀況

江女士表示，孩子已經把乳酪上面的果仁吃完了，至少佔整杯的1/3份量。她認為，既然是樣品，這個果仁有可能已存放很長時間，若因此造成孩子身體健康受損，店家應承擔相應責任。

據了解，孩子已被送往醫院檢查，但並未發現異常狀況。江女士要求店家應負責孩子全年的身體狀況，但店家就表示要層層向上匯報。江女士指，直到事發當天下午5時30分左右，雙方依舊沒有達成共識，仍在繼續協商中。

（錢江晚報）