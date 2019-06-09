推送網文批林志玲結婚　內容露骨不堪　新浪財經道歉炒編輯

有「台灣第一名模」之稱的林志玲上周四（6日）突然在微博以及IG宣布與日本男團「EXILE」成員AKIRA（本名：黑澤良平）結婚，引起兩岸三地網民瘋狂討論，不少人向她送上祝福。 不過，「新浪財經」昨日（8日）下午推送內地自媒體一篇題為〈為什麼說林志玲結婚是一次失敗的IPO〉的文章，內容露骨不堪引發批評。新浪財經事後公開道歉，並表示已經開除涉事的編輯。

新浪財經推送文章時，以文章最為露骨的一段作為簡介。（微博）

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〈為什麼說林志玲結婚是一次失敗的IPO〉一文出自自媒體「商業銳眼評論」，作者署名為「不二」。文中直指，林志玲出道時，以「姣好的容貌，修長的身材，傲人的上圍......超高的情商，以及一副獨步天下的嗲聲絕技」，風投紛至沓來，市值突飛猛漲。她與郭台銘傳出合作消息的階段，是該創業項目估值的最頂峰，有可能成為未來的島主夫人。

文章稱，林志玲沒有在市值最高點成功完成IPO，反而選擇繼續待價而沽，最終在44歲之齡「破發」（跌破發行價格），嫁給一個「名不見經傳」、收入比她低很多的「日本某男團藝人」，「有花堪折直須折，莫得無花空折枝。」。

文章內容將林志玲比作一家準備上市的公司，結婚是完成「IPO」。而新浪財經推送文章時，更以文章最為露骨的一段作為簡介，寫道：「林志玲結婚了。一個憑藉着衣服嗲聲奶腔讓無數亞洲男人幻想且下體腫脹的44歲女人，終於結婚了。且不說她老公看起來有一點猥瑣，僅從名不見經傳上考慮成本和收益，林志玲這個婚姻絕對是一次失敗的IPO。」雖然只是轉發，新浪財經卻惹來內地網民的不滿。

被指用詞惡毒 正常人無法容忍

不少網民直指這篇文章不僅「蹭」林志玲結婚的熱點，而且「蹭」的非常惡意，用詞惡毒，正常人都無法容忍這樣的說辭，毫無底線。

最終，新浪財經在昨晚公開道歉，決定將推送文章的編輯負責人，以及負責審核的編輯予以開除和勸退處理；同時承諾會深刻反省，並採取措施杜絕類似情況再次發生。

至於刊文的微信公眾號「商業銳眼評論」，有內地網民發現已被自主註銷，停止使用。

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