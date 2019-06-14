【高調打卡】入屋爆竊留字條祝老闆「生意興隆」　浙江囂張賊被捕

在浙江德清縣，一名張姓賊男入屋行竊後竟然高調「打卡」，為失主「題字留念」。「收穫」較少時，張男會在字條上寫「氣死了，白忙一場」，「收穫頗豐」則寫「祝老闆生意興隆、身體健康」，已先後涉案十餘起。目前，這名賊人已經被捕。

張姓賊男行竊後留下字條，寫上「祝老闆生意興隆財元（源）廣進身體健康」。（網絡圖片）

據澎湃新聞報道，德清縣公安局透露，今年3月以來，該局新市派出所陸續接到市民報警稱夜間被盜，且賊人離開後都會留下字條。而最先報警的服裝店店主孫先生，他報案稱遇到了一個十分囂張的小偷，留下的字條寫上：「下次不來了，祝老闆生意興隆財元（源）廣進身體健康」，字條尾端還補了一句：「最後一次，到此一遊。」在另外一張紙上，這名盜賊還留下「簽名」，自稱「飛機哥」。

另一張字條寫上「錢都沒有氣死了，白忙一場」。(網絡圖片)

民警到場偵查後發現，當天凌晨，小偷身穿連帽衛衣，通過攀爬商鋪玻璃門以及強行拽拉卷閘門的方式進入服裝店內，偷走店內的香煙、鞋襪等物品後逃離現場。

而就在警方梳理服裝店失竊案時，又有店主報案，稱有小偷在夜間闖入店鋪，幸好店內無貴重物品及現金，損失不大。該案同樣有疑犯留下的字條：「錢都沒有氣死了，白忙一場。」警方比對字跡後確認是同一人所為。

張姓小偷被警方抓獲。（網絡圖片）

通過串聯周邊地區的案件，警方最終確認了疑犯張男的身份資料。根據線索收集顯示，張男在德清及周邊地區已先後涉案十餘起，涉案價值約6萬元人民幣。警方還發現，張男是慣犯，此前因盜竊三次受罰，具備一定的反偵察能力。

最終，警方在浙江金華將張男抓獲，他其後如實供述了盜竊的事實。至本月10日，張男因涉嫌盜竊罪被當地檢方依法批准逮捕。

（澎湃新聞）