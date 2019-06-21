【湖南中學埋屍案】警方消極辦案16年　中央督導組進駐後半月破案

20日，湖南懷化市公安局發布消息稱，警方4月破獲一犯罪團夥，此後順藤摸瓜，在新晃縣一學校跑道內挖出一具遺體。據稱，死者疑似該校教師鄧世平，鄧世平16年前曾舉報該校工程偷工減料，此後失踪。 媒體採訪鄧世平家人得知，鄧世平失踪前，犯罪嫌疑人就曾聲稱要「搞死他」，而在鄧世平後，其家人立即報警，並提供了大量線索，但警方多年來一直消極辦案，檢察院也表示愛莫能助。 直到今年4月，中央督導組進駐湖南開始指導當地的掃黑除惡工作，犯罪嫌疑人才最終落網。

遺體挖掘現場。（網絡圖片）

新晃縣公安局微信公號「新晃警務」2019年4月17日發布「關於檢舉揭發杜少平等人違法犯罪線索的通告」，稱近日該局經過縝密偵查，成功打掉杜少平犯罪團夥，抓獲杜少平等7名犯罪嫌疑人。

而新晃警方此後又證實，新晃一中前任校長黃炳松已被採取強制措施。杜少平即黃的親戚。

有消息稱，警方是根據杜少平的交待，於6月19日找到被埋遺體的。

新晃一中官網顯示，1988年至2005年，黃炳松曾擔任該校副校長、校長 、總支書記。

犯罪嫌疑人杜少平已經被警方逮捕。（網絡圖片）

鄧世平的弟弟鄧晃平表示，鄧世平失蹤前負責新晃一中的後勤工作，2003年1月，鄧世平負責現場督看學校的跑道工程，在一次上班後失蹤。

嫌犯曾多次聲稱要「搞死」鄧世平

「他失蹤前沒有任何徵兆。」鄧晃平稱，鄧世平失蹤時53歲，有一子一女，家人多年來一直為哥哥的失蹤而奔波。

鄧世平的家人均懷疑，其失踪和他之前舉報學校操場工程偷工減料有關，他可能因得罪黃炳松而遭杜少平殺害。鄧世平的兒子鄧藍冰在一封舉報信中稱，鄧世平為確保學校操場跑道品質和擔任包工頭的杜少平產生矛盾，杜少平是最後一個與鄧世平在一起的人。

舉報信還指出，杜少平案發前在施工現場曾多次對其他民工說:「鄧世平抓工程品質太厲害，要搞死他。」

黃炳松（戴白色帽子者）與友人合影。（網絡圖片）

警方不立案 檢察院稱「不敢幫」

舉報信稱，案發後，學校方面居然不報案，鄧家人是在當地一名人大代表的幫助下才最終成功報案的，但報案之後，警方居然又不予立案。

早在2003年5月，鄧世平的母親就找到縣檢察院，想請他們幫助破案。但當時的檢察官對她說:「黃炳松擔任了10多年的校長，社會交際非常廣，與許多政府官員包括我們檢察長的關係都相當好。我們不敢幫你，你在新晃縣可能找不到證據。」

此後，鄧藍冰又寫舉報信，寄給湖南省公安廳，湖南省公安廳「高度重視」，把此案轉發給懷化市公安局，懷化市公安局接著又委派一新晃籍警察負責調查。此後辦案警官就以「掃清周邊」為由，從2003年「掃」到了2019年。據稱，這位辦案警官曾表示該案難辦，不過「說不定再過七、八年破獲其他的案件時，會把這個案件帶出來」。

隨著近期全國范圍內掃黑除惡工作展開，情況有了轉變。今年4月3日，中央督導組進駐湖南開始指導當地的掃黑除惡工作，與此同時，鄧藍冰為父親的事情再次寫了一封舉報信，寄出去後有關部門即開展調查。4月17日，杜少平團夥落網。

鄧藍冰稱，他目前正在懷化和警方一起等待鑒定結果，尚未見到骸骨。

6月20日下午，新晃一中校辦公室工作人表示，學校未停課，教學秩序正常。

（澎湃新聞、紅星新聞、上游新聞）