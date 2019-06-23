【有片】疑因擋路遭車主辱罵　陝西20歲速遞員怒砸Audi被刑拘

據《華商報》報道，上周五（21日）下午，陝西漢中市一名20歲速遞員疑因擋路遭到Audi車主粗口辱罵，他便當場打砸Audi車輛，將前後車窗玻璃全部砸毀。 目前，涉事速遞員被刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

圖為被砸的白色Audi私家車。（影片截圖）

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事發後，現場短片在網絡上廣泛流傳，顯示一名身穿速遞員制服的男子手持一根木棍，一邊圍着一輛白色Audi越野車轉圈，一邊瘋狂地打砸車窗玻璃，Audi旁還停放着一輛圓通速遞公司的車輛，有路人勸阻道「哎，小夥，莫整了。」這名速遞員還站在Audi前，從地上撿起水泥磚，砸向車窗玻璃。

一位目擊者稱，當時速遞車擋在Audi前面送件，Audi急着走，兩人不知說了甚麼，速遞員情緒失控便打砸車輛，甚至把自己的手機扔了出去。

Audi車主說，當天他開車和朋友去事發地附近取東西，車當時沒有熄火，回來時發現車前停了一輛速遞車。車主的朋友回憶，當時車主準備離開時說了句粗口，可能被速遞員聽到了。車剛起步，就聽到「砰砰」的響聲，轉頭一看發現，車後窗玻璃已被砸碎。車主說，他當時就下車找速遞員理論，並堅持報案，速遞員聽到後就再次砸車。

速遞公司：涉事員工工作認真 常不被尊重

漢中市圓通速遞一名負責人透露，涉事的速遞員小王5月底剛入職不久，工作認真、少言寡語，且主動承擔額外工作，但近期送件壓力大、工作量大，常常要每日工作10多個小時，加上事發當日還下雨，或是導致小王情緒失控的原因。

這位負責人說，雖然工作辛苦，小王卻還是得不到客戶的尊重。有時和客戶發生糾紛，對方會說「你就是個送快遞的，有啥了不起」，小王往往都選擇忍受，因為一旦被客戶投訴，會遭到公司處罰。

漢中警方22日指，已帶小王前往事發地指認現場，目前警方正對車主損失進行核實，小王被依法刑事拘留。有律師就此解釋，根據刑法相關規定，故意損毀他人公私財物造成損失達人民幣5000元以上的，構成故意毀壞財物罪。

但律師同時指出，Audi車主雖為受害人，但其存在一定過錯，對自己損失亦應承擔相應責任。如果警方最終調查結論確定事件是雙方因爭吵導致，則雙方對於車輛損失存在不同程度的過錯，民事損失部分應按過錯比例分擔。

事件在網絡引發熱議，有網民認為速遞員應受到法律制裁，亦有人表示同情：

「太衝動了，故意損壞公私財務5000元以上就夠立案了。」 「現在人壓力太大了，一個粗口就容易觸了雷區。」 「都是成年人了，要為自己的言行負責。」 「怕不是車主朋友說的那麼簡單吧，速遞員又不是瘋子。」 「人與人應之間最起碼的該相互尊重且與身份無關！」

（華商報）