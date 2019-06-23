雲南16歲少年手術後出現併發症身亡　過世已兩天醫院仍收醫療費

雲南一名16歲少年因為患上肛周膿腫，要到省內第一人民醫院（又稱昆華醫院）做手術引流醫治。 但不幸地，少年在手術後出現併發症，最終在術後33天死亡。更離奇的是，少年死後兩日，醫院電腦系顯示死者仍接受了多項「治療」，要求家屬清繳約9萬元的醫療費用。

鄧琅傑（左）在昆華醫院接受手術後去世。（網上圖片）

16歲少年鄧琅傑是雲南農業大學附屬中學高二年級男生，他患有肛周膿腫多時，去年8月，曾因該病在昆華醫院進行切開引流術治療。但到了今年4月中，鄧琅傑稱病情復發感到疼痛。並於4月23日請假，到昆華醫院檢查，翌日下午再進行肛周膿腫切開引流術，但手術後，鄧琅傑很快出現了寒戰、抽搐、神志不清等症狀，要轉去深切治療部，醫院連續下達了多次病危通知。經該院多科室和省內外專家會診，鄧琅傑術後感染併發症，於5月27日不幸去世。

在手術前，昆華醫院肛腸科對鄧琅傑病情評估表顯示，在鄧琅傑屬於一般病人，在三個級別中最低；其手術風險評估表也顯示，他是正常患者，除局部病變外，無系統疾病，預計手術可在3小時內完成。

醫院清單顯示，病者在過身後的兩日，醫院仍錯誤地收取病者的醫療費用。(澎湃新聞)

家屬質疑胡亂收費

另外，5月29日，亦即是鄧琅傑死後兩日，其家屬被要求必須清繳深切治療部的醫藥費9萬元。家屬感到懷疑，聲稱自己每天交費，而且26日下午預繳了交3萬元藥費、扣除1萬元已使用的醫療費用後，還有約2萬元，而鄧琅傑於27日早上就過身，質疑為何短短10多個小時要花費12萬元醫療費。

家屬要求深切治療部列印收費清單核對，但對方指無法打印出來，其後家屬自行打印。清單顯示，部份收費項目是5月28日至29日收取的，包括5月28日使用了進口動脈採血器等。此外，家屬又比對過住院費用清單中，部份藥物數量多於醫生的指示，質疑藥物究竟有沒有使用到鄧琅傑身上。

昆華醫院給鄧琅傑家屬的病故通知。(澎湃新聞)

家屬仍未能為死者辦身後事

家屬又表示，自鄧琅傑入院以來，若計算「還欠的9萬元」，整個治療費用將近60萬元。又指醫生在搶救鄧琅傑期間，要求家屬每天到醫院附近的藥店購買指定的藥品，花去近10萬元。有記者發現，醫生要求家屬自行購買的「靜注人免疫球蛋白」有很多其他的替代廠家，該醫生則指定要深圳藥商生產的藥品，疑似違反相關的規定。

針對上述疑點，家屬向醫院作出反映。至6月17日，昆華醫院負責人回覆稱，事件已上報至雲南省衛健委，待衛健委批準調查清楚後作回應；其後，該院又稱因為目前要方進入司法程序，醫院不便回應。6月21日，鄧琅傑家屬表示，兒子的遺體至今仍在醫院太平間內，但費用尚未清繳，後事未能辦理。

（澎湃新聞）