江蘇近500隻貓被囚鐵籠運往肉品廠　高溫缺水過百隻死亡

江蘇南京警方日前接獲舉報，將一輛載著近500隻貓、準備運往肉品加工廠的貨車攔下。只見車上的貓全被困在狹窄的鐵籠內，在高溫加上缺水下，百多隻貓抵受不住死亡。

車上的貓大多奄奄一息，有些則已經死去。（網上圖片）

6月28日，一輛貨車在南京江寧福瑞路附近行駛時，一名路過女子聽到車上傳出貓叫，立刻開車跟隨並報警。

警員隨後到場並攔截該貨車，發現車上堆滿十多個鐵籠，每個都塞滿貓，不停發出慘叫。由於當天氣溫高達35度，加上缺水，車上的貓大多奄奄一息，有些則已經死去。亦有愛貓人士來到現場，以噴水壺、礦泉水等幫牠們降溫。

準備送往肉品加工廠 做成火腿腸或其他肉製品

經過警方和動物團體點算，貨車上有近500隻貓，但只有326隻成功存活。其種類繁多，還包括加菲、英國短毛貓等名種，有些身上還掛著項圈，疑是家貓。根據警方初步調查，這些貓當時準備運送到肉品加工廠，做成火腿腸或其他肉製品。另有動物團體表示，有人專門在各大社區偷貓，然後集中運輸販售。

目前，這些貓已全部被送往南京平安阿福流浪動物救助會（下簡稱「平安阿福」），有40隻貓已被主人領回。「平安阿福」表示，他們正公開組織主人尋貓行動，對於沒有人領回的貓隻，會在經檢疫和治療後供公眾領養。

網民熱議：