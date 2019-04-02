【樹上開滿大媽】上海顧村公園歷「櫻花劫」　賞櫻遊客爬樹踩花叢

上海顧村公園近日舉辦櫻花節，無論櫻花的種植面積，品種，還是數量，都堪稱上海之最，吸引了大量遊客前來觀賞。惟滿園的櫻花下，遊客爬樹、壓樹枝和踩踏花叢的不文明行徑隨處可見，令春色怡人的櫻花節頓時變成「櫻花劫」。

穿著紅色連衣裙的女遊客爬到樹上擺pose影相。（影片截圖）

不文明行為1：爬樹

此前，網絡上流傳著一張「樹上開滿大媽」的照片，以諷刺賞櫻的不文明情景，而這樣的行為在顧村公園一樣可以看到。相片中顯示，至少八名男女爬到同一棵櫻花樹，坐在樹枝上等待另一位男士將一名小童抱到樹上。而為了追求拍照效果，身旁亦不乏效仿爬樹的遊客。

有網民對此諷刺稱，「一家人最重要就是齊齊整整。」也有網民不滿此類行為，「讓櫻花受到了褻瀆！」「你們拍照片雖然好看，但你們很醜。 ​」

不文明行為2：壓樹枝

而為了拍到自己和櫻花的「親密」合影，顧村公園裏還有不少遊客會將頭頂上的花枝硬扯下來，甚至不惜折彎或折斷樹枝。此外，有人為了追求花瓣紛紛飄落的浪漫效果，有遊客一邊拍還一邊撥弄花朵，而把花朵摘下插在頭上的人也為數不少。

不文明行為3：踐踏花叢

在顧村公園的櫻花樹下，成片種植的鬱金香也備受青睞。有遊客跑進花田內，讓自己被花團簇擁著拍照。由於被肆意踐踏，一些鬱金香花區剛剛盛放，就被踩出了一條條裸露的泥土小徑。一朵朵花也被攔腰踩斷，泥土裏滿是各色花瓣。

百餘名志願者當值提醒文明遊園

由於園內不文明現象實在太多，公園管理科工作人員表示，近日公園所有部門人員全部天天值班，雙休日還有百餘名志願者分區域當值，園內廣播也始終循環播放提醒，呼籲文明遊園，惟實際效果不如理想。

也有遊客擔心，滿園花草經受不起這類不文明行為的摧殘。遊客龔女士稱，「本來開開心心來賞花，看到花被踩得遍地都是，太心痛了！」。

（上觀新聞）