上海清潔工做垃圾分類竟分出18件金飾　失主尋回傳家之寶狂道謝

上海前日（1日）正式實施《上海市生活垃圾管理條例》，令垃圾分類成為法例要求，不過不少當地市民都叫苦連天，直指分類方法容易混淆，令人無所適從。一名上海清潔工人日前進行垃圾分類時，意外於一個廢棄盒子內發現18件黃金飾物，他遂聯絡警方找回失主，將金飾全部歸還。原來該批金飾是失主的家傳之寶，他直言自己已找了3年仍未能找到，失而復得後不斷向清潔工人道謝。

上海清潔工人日前進行垃圾分類時，意外於一個廢棄盒子內發現18件黃金飾物，後來才知道金飾是失主的家傳之寶。（看看新聞截圖）

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居於上海普陀區的劉姓男子日前清理家中的雜物，發現家中水錶箱內有個舊紙盒，內裏有膠袋及廢紙，以為是垃圾便很快棄置了，並按照分類方法將紙箱放到回收箱，不料他很快就收到居民委員會的電話，指他棄置的紙箱內有18件金飾。

原來，金飾是當日負責收集垃圾的清潔工人荀思偉進行分類時意外發現的，他直言當時亦大吃一驚，最初仍不相信垃圾內竟然會有黃金，於是和妻子一同仔細翻找，後來發現珠寶店單據，才肯定紙箱內的是真金，便立即聯絡居民委員會及警方。

居民委員會及警員檢查金飾後，發現其中一塊金幣上印有一名孩子的性別、生日、出生醫院和姓名，成為重要線索，很快便找到了劉先生。劉先生領回金飾後，不斷與荀思偉握手道謝，稱18件金飾中除了有兒子出生的金幣外，也有他和太太的定情信物及爺爺輩流傳至今的百年家傳之寶「龍鳳戒指」。

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劉先生指花了3年時間仍未能找到回金飾，沒想到自己竟將家傳之寶當垃圾棄掉。（看看新聞截圖）

荀思偉稱「看到金子，心動肯定是心動的」，不過自己不敢起貪念。（看看新聞截圖）

劉先生失而復得，不斷向荀思偉及警員道謝。（看看新聞截圖）

劉先生說，他花了3年時間仍未能找到該批金飾，沒想到自己竟將家傳之寶當垃圾棄掉，幸最終能失而復得。他又很感謝荀思偉能拾金不昧，願意坦承交出該批金器，而荀亦稱當時「看到金子，心動肯定是心動的」，不過自己不敢起貪念，因「畢竟是別人的東西」。

事件獲報道後引起內地網民討論，有人形容劉先生非常幸運，「真的是失而復得的驚喜」，亦有人笑指事件根本是「垃圾分類宣傳」，「又想騙我們去撿垃圾」。另有網民大讚清潔工人非常誠實，沒有將金飾據為己有，「拾金不昧，品德高尚，值得表彰」。

（看看新聞）