滬男丟垃圾錯誤分類　指導員上前糾正竟遭勒昏

上海自本月1日起實施垃圾分類，市民目前都還處在陣痛期，並傳出糾紛。33歲葉姓男子以錯誤的分類方式丟棄垃圾，在被指導員阻止後，竟出手將對方勒昏並逃離現場，隨後遭警方移送處置。

在新規中，上海市明確了可回收物、有害垃圾、濕垃圾和乾垃圾四種生活垃圾分類標準。（視覺中國）

上海市生活垃圾管理條例實施逾一周，引發輿論沸騰。有網民開玩笑表示，強制垃圾分類恐成為上海的社會推力，把很多人逼走，顯示出強制垃圾分類儼然成為上海人新的生活壓力。

據《澎湃新聞》報道，上海虹口區一名33歲葉姓男子，7月1日在倒生活垃圾時不聽指導員勸阻錯誤分類，竟對指導員破口大罵，並用力勒住指導員的頸部，見對方昏倒後逃離現場。

指導員被送往醫院檢查，當天晚間留院觀察，翌日返回家中。葉姓男子則於當晚赴居委會接受警方調查。警方根據現場物證與目擊者證詞，依法將葉姓男子移送公安機關處置。

垃圾分類推廣初期，為了指導和督促群眾分類，上海會在投放點設志願者。（視覺中國）

報道指出，葉姓男子所居住的社區一天兩次定時讓民眾丟垃圾，上午、下午各一次。為了讓居民有緩衝過渡階段，根據不同社區實際情況，還臨時設置35個誤時投放點。

在垃圾投放點開放期間，所有垃圾場都有指導員駐守，指導居民分類投放垃圾。而在非投放時間段，則由社區民眾組成義工團隊協助垃圾分類，並引導居民養成定時定點投放習慣。

上海市城管執法局數據顯示，截至7月6日，全市城管執法部門共依法查處各類生活垃圾分類案件190宗，其中對個人查處15宗，包括個別社區居民、個人餐飲店經營者等相關責任人。

（澎湃新聞）