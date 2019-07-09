售賣「祖傳神藥」致人死亡　江蘇三輪車夫涉非法行醫遭公訴

江蘇淮安一名年逾6旬的李姓男子，自身沒有行醫資質，卻敢為病人配製號稱專治精神病和癲癇的「神藥」，其中1人服藥後更不幸死亡。近日，淮安市洪澤區檢察院以涉嫌非法行醫罪對李男提起公訴。

「祖傳秘方」號稱能治癲癇 病人誤信

據《檢察日報》報道，李男原本是醫院門外靠載客維生的三輪車夫。去年6月，李男遇到一位到醫院看病的老人，後者因同情李男年屆66歲仍靠體力維持生活，於是贈與其治療精神病和癲癇的「祖傳秘方」。李男其後則決定利用「祖傳秘方」賺錢，解決生活困頓。

李男印製了大量宣傳單張，利用平日在醫院載客機會向病人及家屬散發廣告。今年2月1日，李男假裝專業對患有癲癇的趙姓男子進行檢查，並向家屬詢問其患病情況後。李男騙稱，趙男的病可以由他治愈，但是由於「神藥」配製工藝繁瑣、流程複雜，他讓趙男等人回家「靜候佳音」，待「神藥」配製完成後，再通知他們前來取藥。

毫無醫學常識和製藥經驗的李男在家中「閉門造藥」，自製出80粒藥丸。（資料圖片/視覺中國）

病人服用「神藥」後死亡

毫無醫學常識和製藥經驗的李男其後在家中開始「閉門造藥」，他買來銅勺、杵臼、銅鍋等工具，依照之前老人留下的「祖傳秘方」，將杏仁、黑白醜（牽牛子）、巴豆等中藥按比例混合研磨，自製成80粒藥丸。

「製藥」完成後，李男將34粒「神藥」交給趙男父親，並告知了服用方法和注意事項，收取了400元人民幣的「感謝費」。但不久後，李男接到了趙男父親的求助電話，稱兒子自從服用了拿回來的「神藥」後，開始上吐下瀉。李男得悉後卻仍然故作鎮定稱，患者出現上述症狀是用藥後的正常現象，並安慰趙男家人不必慌張，「只要繼續堅持，病情很快會緩解。」

及至2月23日早晨，趙男開始發燒，其父親再次電話聯繫李男求助。李男仍然堅稱可通過適當服用退燒藥，喂少許水和白粥緩解症狀。惟到了兩當日中午，趙男的症狀沒有任何緩解跡象，各項生命體徵急劇衰退，家人才將其送往醫院救治。不幸的是，到達醫院後，醫生診斷趙男已死亡。

後經淮安市公安局洪澤分局物證鑒定室對趙男的屍體進行檢驗，正式趙男屬於服用藥丸後出現持續性的嘔吐、腹瀉後嚴重脫水導致低血容量性休克死亡。

（檢察日報）