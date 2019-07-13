【深坑殞命】考察無障礙路線遇私家車擋路　截癱者墜2米深地庫亡

「一個致力於推動無障礙通行的公益人，卻因為人為的障礙和疏忽死於非命。」 近日有內地網民爆料，北京「截癱者之家」創辦人、內地脊髓損傷界領軍人文軍7日在雲南大理考察無障礙路線時，因無障礙路口被私家車佔用，被迫另覓它路，不料卻墜入酒店停車場2米高的地庫頂棚處，最終搶救無效死亡。

文軍墜亡的停車場地庫。（網絡圖片）

綜合內媒報道，文軍1997年因車禍導致殘疾，多年來致力於無障礙出行的殘障公益人，為內地截癱患者建立了網絡交流的平台，鼓勵截癱患者走出陰影重歸社會。

事發當日晚上9時，文軍在大理考察無障礙設施的情況，為即將組織的截癱人士大理遊覽做準備，從銀通大酒店門前的無障礙通道經過時，因無障礙通道被車輛擋住，文軍只能駕輪椅另尋他路，結果在從不遠處停車地庫的頂棚處墜落後死亡。

網民@洛因紀為文軍的意外離世感到悲憤，在微博講述事發經過後，她並痛斥這是由於人為的的障礙和疏忽才發生的悲劇，「若不是車主違規停車，擋住無障礙通道，這件事就不會發生！若不是停車場沒有警戒標識，這件事也不會發生！試問，無障礙出行怎麼就成了輪椅使用者的一條不歸路？難道推動無障礙出行，是要付出生命的代價嗎？」

文軍親友在事發地悼念死者。（網上圖片）

涉事酒店要求走法律程序判定責任

報道稱，當時酒店的停車地庫頂棚處正在施工，並沒有安全欄杆，而且該處道路狹窄光線很暗。

事發後文軍的親友亦趕往大理事發地處理後續事宜，其與涉事酒店在10日首次接洽時，酒店方面承認在該事件中存在過錯，表示願意協商解決。惟雙方在12日第二次接洽時，酒店方僱請的律師提出，文軍之死的責任方存在不確定性，主張通過司法途徑調查取證、判定責任歸屬。文軍親友一方則表示，目前正在積極聯繫律師，準備以訴訟的形式維護權益。

文軍生前積極參與傷殘人士相關活動。（網上圖片）

死者最後的朋友圈：轉告無障礙設施情況

據文軍的朋友透露，文軍雖然是一位胸部以下癱瘓的殘疾人，但其自理後早已經習慣了獨自出行，且性格謹慎，十分注意觀察細節，每到一個地方，都會把這裡無障礙設施的優劣情況發到朋友圈裡，提醒截癱朋友們出行的時候注意時間和安全。

而文軍的朋友圈最後一條內容，就是他在大理考察無障礙設施的情況：「到達大理已經是19:40分，這邊月台沒有直升電梯，工作引領從道口過來，等候了將近半個小時才出站，找好酒店辦好入住……」

文軍的事件在內地亦引起對無障礙通行環境的討論。有評論認為，目前內地各類殘疾人總數已達8500萬，但無障礙通行卻進展遲緩，致殘疾人出行受限，希望文軍的悲劇，能讓人記住「擋路即要命」的血教訓，並呼籲政府對相應法規有效監督執行，保障殘疾人安全出行。

（綜合報道）