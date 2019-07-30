【商業策劃】蘿莉音網紅「掉臉」驚現大媽真身　粉絲卻暴增十多倍

內地以甜美聲音為賣點的聲優女主播「喬碧蘿殿下」，日前與另一名美女網紅直播期間，疑似直播平台的濾鏡出錯，一直用作遮播擋臉部的圖案突然消失，真身竟然是街邊隨處可見的大媽。但神奇的是，喬碧蘿殿下並未受事件影響人氣一落千丈，反而粉絲人數數日間激增十多倍。 有業內人士認為，喬碧蘿殿下的直播間包裝非常專業，相信背後有經紀公司營運。喬碧蘿殿下亦在星期一（29日）的直播時坦言上述事件是商業策劃，共花費28萬元（人民幣．下同）。

喬碧蘿殿下是鬥魚直播的女主播之一，以甜美聲音、豐滿身材為賣點，雖然一直都以卡通圖案遮擋臉部，但堅持自己是「高顏值」，所上載的生活照亦可見長相十分甜美。然而就在上星期六（27日），喬碧蘿殿下與另一名女主播聯合直播，過程中直播平台的濾鏡軟件疑似發生故障，其用作擋臉的卡通圖案突然消失。

喬碧蘿殿下（右）在與另一名女主播聯合直播時「意外」顯露真身。（影片截圖）

喬碧蘿殿下懵然不知已顯露出自己的素顏真面目，只見是一位臉圓、眼細、豬膽鼻，更有一個厚實雙下巴的中年女子，露齒笑時雙眼一瞇，完完全全就是街邊隨處可見的大媽，與其所謂「高顏值」相距甚遠。

與喬碧蘿殿下一同直播的女主播驚覺出事，明顯有心不斷提醒並幫助「補鑊」，不停問喬碧蘿殿下是不是有用濾鏡，又形容「大媽濾鏡」效果逼真，「還跟著自己的嘴型走」，企圖暪過網民。

喬碧蘿殿下的人氣非但沒有受影響而下挫，反而因此事登上高峯。（網頁截圖）

事件引來一眾網民對喬碧蘿殿下的抱怨、投訴，連帶亦有對女主播外表真偽的爭議。但神奇的是，喬碧蘿殿下的人氣非但沒有受影響而下挫，反而因此事登上高峯。截至星期二（30日）下午，喬碧蘿殿下的粉絲人數從5萬人激增至67萬人，一時之間成為了熱門搜尋目標，更一度躍升排行榜第一位，甚至在直播間無人直播的情況下，仍然有50多萬人關注，遠勝於不少「真材實料」的女主播。

對此，喬碧蘿殿下在星期一再次現身直播時承認，「出事」其實是商業策劃，推廣花費是28萬元，並提到已開始承接音效卡和美顏相機廣告。

（綜合報道）