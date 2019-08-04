【商業秘密】喜茶、CoCo配方遭網售　月銷千份成店家模仿「秘笈」

日前有內地網民發現，喜茶、CoCo等知名茶飲店的配方在網購平台被公開銷售，不僅包括文字版茶飲製作方法，還附有影片和員工手冊等，賣家宣稱是內部資料，還為買家提供微信群組進行跟蹤指導教學，不少賣家售賣的配方月銷量在千份以上。 有賣家向內媒透露，購買者除了想要自己在家製作飲料，還有一部份是開茶飲店的商家買來模仿，想在口味和品類上靠近「網紅」茶飲店。不過有律師就提醒，網售配方涉嫌侵犯奶茶店的商業秘密及不正當競爭，若為假冒則涉嫌詐騙。

網購平台上有店家售賣喜茶、CoCo等茶飲店配方。（網站截圖）

《香港01》記者翻查內地網購平台發現，被售賣配方的網紅茶飲店包括喜茶、CoCo、鹿角巷、1點點、奈雪の茶、蜜雪冰城等，價格從30多元至數百元人民幣不等。對此，多間奶茶店相關工作人員向內媒表示，不會在網上售賣相關配方，網上公開售賣的配方是一些得到公司授權的加盟商獲取。

有配方賣家稱，售賣資料包括20個品牌的原版配方，含配方資料、員工手冊、開店設備、原料設備，新產品推出還可以免費永久更新，下單後可以加入售後交流群組，還有老師在線解答，「借鑑別人的成功經驗」，又稱配方都是正宗的，比例精確到「克」。

不過亦有賣家向內媒透露，配方是「經過多次嘗試後得出的最合理做法」，口感和店裏的一樣，但當被問及配方來源時，店家卻表示「只需追求味道就行了，只管學習就行，不用管其他的」。

網售配方包括喜茶等多個著名茶飲店。（網上圖片）

有買家則留言稱，按照配方製作的水果茶成為店中「爆款」（熱賣產品）；另一位買家稱，配方種類較多，為自己的奶茶店提供了多種選擇。

－「配方完美，還有原料渠道，以後不用不知道哪裡採購原料了」

－「這套配方內容好多，在客服指導下做的，飲品顏值好好看，味道也很好喝」

－「雖然我是開奶茶店的，但是這些配方比我以前的都要好，很不錯的」

律師：涉嫌侵犯商業秘密

內媒隨機從兩個賣家處購買配方，發現有一些手冊和配方等顯示為紙質版拍照或是掃瞄形式，另有一些配方則是電子版形式，疑似為拍照後外流，此外還有一些影片操作步驟等。其中一間知名品牌茶飲店的「配方手冊」上註明是機密資料，還寫有「公司內部文件禁止外傳」，且自兩個賣家購買的配方步驟相同。但對於另一品牌的多款飲品，資料則各不相同。

其中一家總部在廣州的奶茶店招商部工作人員稱，公司不會在網上售賣配方資料，「網售的配方都是假的」，稱加盟商交納一定費用加盟後，公司會提供製作設備及配方，並不需要再購買。另一間品牌奶茶店相關工作人員則稱，即使有配方亦無用，「做奶茶核心還是食材」。有北京律師則說，配方屬於商業秘密，未經商家許可他人不得私自使用、洩露及售賣以營利，否則可能承擔相應法律責任。

（綜合報道）