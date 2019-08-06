【北上注意】石灰漂白牛肚流入深圳多間餐廳　可致多器官損害

有內媒日前揭露，使用石灰漂白的牛肚、牛柏葉流入深圳多間餐廳。報道中，黑色的牛肚被混入工業級生石灰攪拌浸泡，工作人員再用腳踩踏攪拌進行漂白。 事件曝光後，深圳市場監督管理局（市監局）周一（5日）晚間出動213名執法人員，突擊檢查全市62間火鍋店，發現21間商家的牛肚存在問題，現場查封1間，查扣疑似問題牛肚117.35公斤。

深圳市監局突擊檢查問題牛肚。（南方都市報）

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據報道，生石灰分為食用級和工業級，工業級生石灰嚴禁在食品中使用，人體攝入後會導致慢性中毒，損害人的神經系統、消化系統、泌尿系統等。經生石灰漂白後的牛肚從屠宰廠流向深圳南山區、福田區等地多間火鍋店、商圈。更有火鍋店老闆透露，漂白牛肚的做法在業內早已心照不宣。

至於涉嫌漂白牛肚的光明農牧美益肉業屠宰場，經查屠宰過程符合檢疫要求，但牛肚等內臟的出廠清洗環節有問題。執法人員發現，現場已無浸泡過的牛肚，但查獲一隻工業生石灰包裝袋，內有少量生石灰，執法人員對包裝袋予以扣押。

在保證翌日市場供應、滿足屠宰場檢疫管理要求的前提下，執法人員同意屠宰場繼續屠宰牛隻，同時對屠宰後產生的牛肚等內臟進行封存，送交無害化處理。

（南方都市報）