唱K遇陌生男子要求陪酒　安徽女子拒絕後慘遭毆打身亡　5人被刑拘

近日在安徽合肥一間K房內發生打鬥事件，34歲朱姓女子因為拒絕一群陌生男子的陪酒要求，遭對方打傷後不幸身亡。目前涉案的5人已被警方刑事拘捕。

警方到涉事卡拉OK店調查案件。（合肥警方）

綜合內媒報道，事發在7月28日晚上，朱女與丈夫等家人到一間名為「台北原唱量販KTV」的卡啦OK娛樂，在收銀處遇上數名年輕男子搭訕，但沒有理會便回到包廂。後來朱女與弟婦去洗手間途中再次遇到這群男子，後者拿著啤酒前來挑釁，要求2名女子陪他們飲酒，但被拒絕。

不久後，這幾名男子突然衝入朱女的包廂，對其破口大罵，雙方繼而發生衝突。朱女等3人被暴毆約20分鐘後，施暴者逃離現場。直到醫護人員到場後，將朱女丈夫及弟婦送往醫院。而當場被打到失去意識的朱女經送院搶救無效死亡。診斷死因為蛛網膜下出血導致中樞性呼吸循環衰竭。

朱女的弟婦張女士是被毆打的受害人之一。（網上圖片）

朱女丈夫事後憶述稱，三人慘遭毆打期間，店方沒有派人前來協助或勸阻，他認為店方對其妻子的死負有不可推卸的責任。惟涉事卡拉OK的一名職員表示，店方與此事並無直接關係，並指當時現場很混亂，員工不敢上前阻止，但已經及時報警求助，強調會在法律上盡到應盡的責任。

據悉，涉事卡拉OK目前已經停業，朱女丈夫及弟婦傷勢基本恢復，已經出院。另據合肥警方通報，打人的5名疑犯因涉嫌尋釁滋事已被警方刑拘，並於周三（7日）在警方押解下來到案發現場指認，案件正在進一步調查中。

（綜合報道）