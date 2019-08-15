假扮女網友誘騙男玩家充值遊戲牟利　上海警方拘捕逾300人

上海警方近日進行跨省拘捕行動，在上海、湖南、山東等地共搗毀詐騙集團窩點10餘處，拘捕300多名疑犯，初步查明涉案金額超過千萬元（人民幣，下同）。

詐騙集團的員工假扮女性網友在各大社交平台上誘騙男性網友到的遊戲平台上充值，以此得到返利。（警民直通車上海）

據內媒《澎湃新聞》報道，上海市公安局青浦分局香花橋派出所6月24日接到舉報，有市民稱一棟商務樓內的人員活動情況可疑，可能從事違法犯罪行為。民警其後前往現場開展調查，發現該處人聲嘈雜，且四周用窗簾遮蔽，透過縫隙可以看到內部有多人在電腦前操作。

經調查，民警發現此處名義上是一家科技公司，但這與民警在現場看到的實際情況存在很大的出入，初步判斷這很可能是一個涉嫌網絡詐騙的窩點，於是將上址11人傳喚至派出所作進一步調查，結果發現這家科技公司的員工雖多為男性，卻都在網絡上假冒女性身份與他人聊天，在他們的電腦上還發現了用於詐騙的「話術劇本」。

民警稱，該詐騙集團偽裝成正規IT公司入駐寫字樓以掩人耳目，但實際上每天經營的業務就是假扮女性網友在各大社交平台上誘騙男性網友到「她們」推薦的遊戲平台上充值。而被騙的受害人一般都是20至40歲的男性，有一定的消費能力和經濟能力，平常也較多接觸網絡遊戲。

詐騙集團假扮女性網友的社交平台帳號。（警民直通車上海）

其中一名疑犯劉某葉則交代，其發現通過拉玩家至指定的遊戲充值，就可以拿到充值金額60%-80%不等的返利。為了牟利，他招聘人員開公司做了這個「一本萬利」的項目，其後開始實施詐騙。

報道還稱，湖南也有詐騙集團利用同樣的的手法牟利。因此上海專案組成員會同湖南當地警方兵分多路，共同實施抓捕行動，最終一舉搗毀詐騙團夥窩點6個，抓獲以劉某輝、伍某等人為首的犯罪團夥成員200多名，現場收繳了一批用於實施詐騙的電腦、手機以及話術本。據嫌疑人交代，其詐騙集團僅3個月就獲利500萬餘元。

至周三（14日），湖南的200多名疑犯已由警方押解回到上海。

湖南200餘名涉嫌網絡詐騙的疑犯被押解到上海。（澎湃新聞）

（澎湃新聞）