【傷心真相】重慶老漢報警尋失蹤妻　揭「老伴」竟是婚騙集團主腦

重慶六旬老漢陳某在一年前經陌生人介紹，與年逾七旬的龐某成為「老伴」，婚後經常只以電話溝通，而龐某每次見面便向對方索要生活費。 直至某日龐某突然失蹤，陳某報警求助，始發現自己遇上婚騙集團。 近日，重慶警方經調查後透露，該詐騙集團共5人，已被追究刑事責任。

民警向受害人返還贓款。（警方供圖）

據內媒《澎湃新聞》報道，陳某的案件發生在去年6月。他自認與龐某是名義上的夫妻關係，龐某也偶爾會來家中做家務，二人感情較為穩定，但他們基本都是通過電話聯絡感情。龐某每次來家裏，都會要求陳某給「生活費」，而拿到錢後便以各種藉口離開。截至報案時，陳某已累計給龐某6000餘元（人民幣．下同）。

龐某失蹤後，陳某通過多方打聽得知她是嘉平鎮紫荊村人，希望派出所能找到人間蒸發的「老伴」。惟辦案民警受理案件後發現，轄區內根本查無此人，懷疑這應該是「婚騙」案件。

警方介紹，通過詳細詢問陳某與龐某交往的細節，他們掌握了龐某的基本特徵與聯繫方式，而後迅速對轄區村內的有犯罪前科的女性人員進行梳理，並讓陳某一一辨認，發現前科人員趙某正是陳某所謂的「妻子」，而之前的龐某身份是偽造。

民警審訊疑犯趙某。（警方供圖）

警方其後以趙某調查線索後，經歷長達半年的走訪，終於在貴州泥壩、江津柏林、城區、石蟆等地相繼找到了5名受害者，並成功在江津、重慶城區、貴州習水、寧夏銀川等地將趙某為首的職業婚騙集團5名疑犯全部抓獲歸案。經過調查，5起案件涉案金額達數萬元。

而據警方介紹，該婚騙集團的主犯趙某現已71歲，其他4名嫌疑人皆已年近七旬，5人中包括4名女性，1名男性。趙某及另一名疑犯曾因騙婚被判刑，出獄後重操舊業。

5名疑犯到案後，民警經過訊問得知，該詐騙集團專門挑選獨居的孤寡老人，事先了解他們的性格和家庭情況。針對這些寡居老人，婚騙集團的成員會設身處地揣摩他們生活寂寞的心理狀態，然後找機會給老人介紹「老婆」，並設局騙取財物。

出於對她們的信任，受害人每次都會給她們幾百到幾千，甚至上萬元的現金。當婚騙集團成員一旦發現受害人經濟狀況入不敷出，便銷聲匿跡。報道稱，民警正進行後續的調查取證，案件仍在偵辦中。

（澎湃新聞）