杭州中學「突擊測試」84名新生生活技能　兩成唔識綁鞋帶

浙江杭州一間中學，最近對84名中一新生作「突擊測試」，考驗他們的生活技能。結果發現，當中竟有近兩成不會綁鞋帶，更有逾8成無法在摺衣服方面完全達標。

兩成學生無法順利將鞋帶重新綁上。（錢江晚報）

8月27日上午，杭州採荷中學的84名中一新生在校方安排下，接受綁鞋帶和摺衣服兩項生活技能「突擊測試」。結果卻發現，有近兩成人無法不會或不太會綁鞋帶，逾8成人摺衣服方面無法達標。

兩項測試中，校方以3分鐘為限，並按完成質量分為「完成」、「基本完成」和「未完成」三類。在綁鞋帶一項，學生要先將鞋子脱下，再於3分鐘內完成穿鞋帶和綁鞋帶兩件事。結果顯示，84人之中有66人順利完成，5人基本完成，有13人未能完成，即「順利完成」的人佔78.6%。此外，當中有兩人無法在3分鐘內綁鞋帶，能在1分30秒內完成的只有32人。

學生：從未試過將鞋帶取下來重新綁

至於摺衣服一項，學生被要求依照模板摺疊，最終只有15人能夠順利完成，56人能夠「基本完成」，有13人「未完成」，完全達標的比率不足兩成。而在「完成」和「基本完成」的71人中，有8人「超時」，無法在3分鐘內把衣服摺完。

有無法完成綁鞋帶一項的學生表示，之前從未將鞋帶取下來過，再加上比賽有些緊張，就更加穿不起來了；也有人說，自己從來沒試過穿鞋帶，平時拿到鞋子，鞋帶都是綁好的。亦有學生表示，不懂依照模板摺衣服，只好選擇放棄。

事件傳到網上引起不少網民討論，有人直指他們「自理能力差」、「巨嬰」，也有人認為，小學生穿的鞋多為粘扣，不會綁鞋帶也很正常：

「巨嬰大賽。」

「現在的中學生自理能力太了差。」

「他們才剛升初中。現在小學生穿的鞋多為粘扣，不會綁鞋帶也很正常。」

「這種基本生活技能難道不是從小就應該掌握嗎？」

「從來也沒人教過我怎麼綁鞋帶，自然而然的就會啊，多簡單的事情。」