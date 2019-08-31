網絡瘋傳范冰冰在南京醫院產子　三日前飯局合照曝光後證失實

內地影星范冰冰捲入「陰陽合同」風波後，神隱數月始復出，其後卻在6月宣布與交往多年的男星李晨分手。當時有消息傳出，范冰冰已經戀上南京德基集團老總吳鐵軍，還稱她已經懷孕。但後來范冰冰工作室發聲明否認傳言。 近日，網上再次傳出范冰冰在南京某醫院產子的消息，隨即引起網民熱議。不過，范冰冰官方粉絲團已迅速在微博闢謠。有內地導演也為此事發聲，並以三日前的飯局合照力證范冰冰當時仍身材苗條，並無懷孕跡象。

網絡流傳范冰冰在南京醫院產子的聊天對話截圖。（網絡圖片）

綜合內媒報道，網上流傳的聊天對話截圖顯示，有人爆料稱，「范冰冰在南京市婦幼生孩子，我同事的死黨在那個醫院工作，剛激動死了告訴我們的」。爆料人還提到「得基的」，似乎是暗示范冰冰的「孩子」生父是南京德基集團老總吳鐵軍。

消息傳出後，范冰冰貼吧和官方粉絲團曬出活動照闢謠，稱網上發布關於范冰冰在南京產子的言論不實，「對於謠言行為，我們強烈譴責並且抵制。」此外，范冰冰的導演好友程青松，3天前也在微博公布聚會合照，只見當天范冰冰身穿連身長裙，身材依舊纖細，看不出任何懷孕跡象。

被傳產子的三日前，范冰冰與朋友在聚會上合照，當時她身材纖細，毫無懷孕跡象。（微博）

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程青松於30日再次轉發27日聚會的合照稱，「造謠的人真是沒有底線了。」與此同時，導演喬喬和編劇楊駿也站出來為范冰冰發聲，分別發文稱「支持一切善良、正義和正能量。對於造謠范冰冰的不實言論，強烈譴責並抵制」、「有些人嘴欠心賤」。

（綜合報道）