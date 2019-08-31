搭巴士初嘗電子支付　廣州男把電話直接投錢箱　網民：真手機支付

近日在廣東廣州，一名劉姓男乘客乘搭巴士時，首次嘗試使用電子支付方式付款，卻不懂實際操作方式，結果把整部手機放進投幣箱內，令人哭笑不得。

司機提示男乘客電子支付的位置（黃色圈）。（影片截圖）

綜合內媒報道，事發在周一（26日），網傳短片可見，劉先生當時戴著耳筒，他登上巴士後，試圖用手機以電子支付方式付車資。但他似乎不懂如何操作，站在車內良久仍未能找到支付位置。而在司機提醒他正確付款方式時，劉先生因戴著耳筒聽不清提示，心急之下竟將整部手機直接放進投幣箱內。

劉先生將手機直接放進了投幣箱。（影片截圖）

由於當地巴士公司規定不能中途打開投幣箱，司機只好先讓劉先生留下聯繫方式。而因為投幣箱外部並沒有標注線路的編號，巴士公司翌日（27日）只能按流程點算完所有200多個投幣箱後，才幫劉先生找回手機，並於周三（28日）交還給他。

據巴士公司透露，劉先生說他平時坐地鐵，這是第一次坐巴士，也是第一次使用手機支付。而劉先生非常感激協助尋找的員工，當場寫了一封感謝信。

巴士公司在點算投幣箱後找回劉先生的手機。（網上圖片）

事件曝光後亦引起網民熱議：

「真．手機支付。」

「人家是手機支付，他是支付手機。」

「誰都有不懂的東西 ，下次知道了就行了唄！」

「太不符合我國高科技國情了。」

「打個電話就能知道在哪個箱子裏。」

（綜合報道）