26歲四川女老師疑因不堪家暴14樓墜亡　曾被丈夫打落牙齒

8月28日凌晨，四川巴中一名26歲女教師何洋，從14樓墮樓身亡。 事發小區的監控視頻顯示，事發前該女子曾與一名男子在回家的電梯內發生了激烈的打鬥，男子揮舞拳頭暴打該女子，女子牙齒被打掉。

打人男子就是何洋的丈夫陳某，他交代稱，這次被打掉的牙齒是以前就被打掉了後植入的新牙齒。

事發樓層。（網絡圖片）

死者的姑姑何女士說：「趕到現場時，侄女已經被殯儀館的工作人員抬上車。我和丈夫淚如泉湧，不相信和我們相處26年的何洋就這樣離開了。」

何女士稱，由於何洋此前在城裡上學，加之2017年何洋的母親因病去世，何洋大多時間和她一起生活，感情深厚。

2016年7月，何洋大學畢業，應聘到巴中市某國際小學任音樂老師，2017年10月，何洋認識了現在的丈夫陳某，雖然遭到家人反對，但兩人仍於2018年5月結婚。

不過，何女士說，侄女婚後的生活並不幸福，她從侄女閨蜜處獲悉，結婚後，侄女和陳某某經常為了一些瑣事爭吵，甚至大打出手。侄女怕他們擔心，一直沒有告訴他們遭遇家暴的事。今年3月，何的一顆牙齒即被丈夫打掉。

何洋的閨蜜李女士亦稱，何洋婚後曾給她透露，陳某對她態度不好，兩人經常吵架甚至打架，為了不讓家人擔心，她往往一個人悄悄承受。

目前，巴中市警方已介入，此案在進一步調查之中。

（華商報、巴中新曝料）