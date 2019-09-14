【劇情反轉】河南女稱遭「網警」起底表白　警揭實為男友測試忠誠

近日在河南鄭州，有女網民發文控訴，指一名疑似網警的男子以職務之便取得她的個人資料，私下聯絡表白要求交往。這名女網民拒絕後遭對方人身攻擊。 事件曝光後引起輿論對「警察濫權」的聲討，惟當地警方介入調查後竟發現，這名所謂的「網警」，其實只是涉事女網民的男友從網上找來幫人測試「戀愛忠誠度」的淘寶測試員。

宋女（左圖）在網上公開與自稱「網警」的男子聊天記錄截圖。（網上圖片）

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據此前報道，宋姓女網民「ooooviki」周四（12日）在微博公開自己的微信聊天截圖，指控一位名為鄭洋的「網警」利用職務之便，私自獲取了她的個人資料，包括身份證號碼、家庭地址、電話號碼等，又要求宋女做女朋友。鄭洋還聲稱其公司是負責網絡輿情、監管之類的工作，還說自己負責這座城市其他人的資料。

事件引起社會關注後，鄭州警方對此展開調查。至周六（14日），警方在官方微博（@平安鄭州）通報警情稱，自稱「網警」的鄭洋其實是姓楊，為某網站的忠誠度測試員，而宋女的個人資料是其付姓男友提供。

根據通報，付男將宋女的電話號碼告訴楊男，要求他測試宋女的戀愛忠誠度。楊男在微信上添加宋女為好友後，謊稱自己可以通過公司監控其個人資料，並根據付男提供的資料（宋女的身份證號碼和家庭住址），虛構出自己能查詢宋女資料的能力，並自稱是「網警」。宋女感到個人資料遭到外洩，遂發微博求關注。

通報稱，付男看到網上事態擴大後，向宋女坦白自己找人測試其忠誠度的情況，並勸說宋女刪除微博帖文。惟宋女拒絕付男的要求，並繼續在網上擴散和傳播相關訊息。鄭州警方目前以尋釁滋事對涉事的楊男、付男和宋女三人進行處罰。

宋女以為個人資料遭到外洩，遂發微博求關注，在男友坦白後卻拒絕刪除帖文。（網上圖片）

付男14日也在微博對此事作出澄清並道歉，請求公眾原諒。宋女其後轉發了付男的微博帖文，她承認自己對聊天記錄有「主觀錯誤臆斷」和「發表了錯誤言論」，認為此事「嚴重傷害了警察的形象」。宋女稱，對自己衝動又指的行為感到後悔，向警察和網民道歉。

據悉，目前有不少淘寶商家提供「忠誠度測試」和「渣男渣女鑑別」等試探服務。這些商家聲稱，「通過測試，可看出對方是否是渣男或渣女，以及對婚姻是否忠誠。」而除了被測者的喜好、性格等基本信息外，買家還需向商家提供被測者的微信號或者QQ號，以便測試員和被測試者取得聯繫，開始後續的測試服務。

（綜合報道）