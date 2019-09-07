科學家最新發現尼斯湖水怪竟然係巨鰻　相關電影歷久不衰

撰文：陳穎思
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尼斯湖水怪（Loch Ness Monster）的故事早於1500年前已開始流傳，至今仍是世界上最多人關注的都市傳說之一，每年都有大量旅客慕名到蘇格蘭，只為見水怪一面。
有關水怪的真身眾說紛紜，最近有科學家就發現，牠並非什麼神秘的龐然怪物，可能只是一隻巨型鰻魚。
科學家Neil Gemmell分析過尼斯湖內生物的DNA，認為水怪只是巨型鰻魚。（視覺中國）
新西蘭奧塔哥大學教授Neil Gemmell最近在尼斯湖內的所有生物物種進行DNA分析，發現已流傳多年的「尼斯湖水怪」並非史前巨獸，可能只是一隻巨型鰻魚。Neil Gemmell指出，湖中沒有史前海洋爬行動物的存在證據，反而有大量歐洲鰻魚在湖中生活，雖然數據未能分析出鰻魚的大小，但不能否定水怪是鰻魚的可能性。
早幾年都有人聲稱拍到尼斯湖水怪出現。（視覺中國）
重溫尼斯湖照片
單憑一張朦查查的照片，就讓世上千千萬萬人對尼斯湖水怪趨之若鶩，衍生的影視作品亦多不勝數，早於上世紀30年代便有尼斯湖水怪的電影面世，大部份作品都講述人類如何對抗水怪的侵襲，但當中亦有例外。2007年上映的《The Water Horse: Legend of the Deep》就講述一名小男孩意外獲得水怪蛋並孵出小水怪，人類與怪物竟然能夠成為好朋友。
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