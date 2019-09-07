科學家最新發現尼斯湖水怪竟然係巨鰻　相關電影歷久不衰

尼斯湖水怪（Loch Ness Monster）的故事早於1500年前已開始流傳，至今仍是世界上最多人關注的都市傳說之一，每年都有大量旅客慕名到蘇格蘭，只為見水怪一面。

有關水怪的真身眾說紛紜，最近有科學家就發現，牠並非什麼神秘的龐然怪物，可能只是一隻巨型鰻魚。