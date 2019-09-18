【潿洲島兩少女失蹤】海邊發現1人遺體　警方：未發現參與傳銷

22歲四川女教師龍其樂早前獨自一人到廣西北海潿洲島遊玩，但自9月1日開始就音訊全無。之後內媒披露一名19歲江西高中女生何紅宇也在8月25日晚開始失蹤。8天內連續有2名年輕女子在潿洲島失蹤，引起社會關注。 據北海市公安局今日（18日）上午最新通報，北海市海邊群眾11日發現的遺體證實為龍其樂。而警方調查顯示，龍其樂與另一名失縱女孩何紅宇，二人均未發現有參與傳銷等違法犯罪行為。

來自四川的女教師龍其樂自9月1日開始失蹤，警方證實其遺體已被尋獲。圖為家屬的尋人啟事。（網絡圖片）

警方通報稱， 2日凌晨，有群眾在潿洲島藍橋附近拾到一部華為手機，後於17日交給公安機關，調查後確認手機為龍其樂所有。此外，有群眾11日報警稱在北海市海邊發現屍體。經公安機關進行DNA比對，確認為龍其樂屍體。

此前外界輿論懷疑，兩名女子或誤入傳銷組織。通報則提到，警方對龍其樂和開展調查後，均未發現二人有參與傳銷等違法犯罪行為。但當中並未交代龍其樂的死因。

據此前報道，8月31日，龍其樂前往潿洲島散心，自9月1日起失蹤。龍其樂的舅舅說，龍其樂「有一點抑鬱」，失蹤前曾跟朋友開玩笑說要去「跳海」。閉路電視畫面顯示，龍其樂失聯當晚獨自出門。

江西萍鄉19歲高中女子何紅宇在8月25日晚開始失蹤。（網絡圖片）

在8月23日，江西萍鄉19歲高中女子何紅宇獨自前往潿洲島，當時她並未告知家人。何紅宇24日抵達潿洲島在旅館住了一晚，25日早上還拍了一張燦笑自拍，並在當晚開始失蹤。家屬提供的一份接處警登記顯示，潿洲島派出所在賓館內發現何紅宇留下遺書和遺物，遂通知萍鄉警方聯繫家屬。

江西萍鄉警方的紀錄指，「從遺書判斷何紅宇有計劃，有預謀地選擇去潿洲島上輕生」，但家屬認為，閉路電視和遺書暴露出的諸多疑點均無法解釋，故拒絕「自殺」說法。

對於未發現何紅宇有參與傳銷等違法犯罪行為，何紅宇的一名親屬歎氣稱，「現在對我們來說，也許她被騙進傳銷組織反而是『好消息』，因為傳銷可能只是謀財。」

↓↓↓有閉路電視拍到高中女生何紅宇的最後身影，顯示她當時正在焦急奔跑著，還不斷回頭觀望。

（新京報、南方都市報）