【iPhone 11】內媒：「小鎮青年」或成消費主力　多網購杜絕黃牛

美國蘋果公司日前最新推出的iPhone 11系列，全球同步在上週五（13日）開始預售，今日（20日）正式發售。即使新iPhone未支持5G，整體外觀亦被抨擊欠缺新意，惟其在內地的銷售成績仍然非常亮眼。 有內媒分析稱，從iPhone 11在網購平台天貓上的銷售數據來看，「小鎮青年」或許成為了新iPhone的消費主力，且網絡也逐漸成為iPhone首發的主戰場，線下「黃牛」已不再搶手。

內媒數據顯示，網購平台京東的預售量較去年增長達480%，天貓更是預售當晚僅一分鐘成交額就突破一億元人民幣。其中暗夜綠色的iPhone 11 Pro數度被搶空，蘋果官方旗艦店連夜補貨4次，優先保障天貓「果粉」。

iPhone 11正式開售，眾多預約用戶在上海蘋果官方零售店內排隊等待取機。（視覺中國）

天貓數據：六線城市買家佔比直逼一線城市

《澎湃新聞》分析稱，由於ios系統的特殊性，其生態圈所培養成的使用習慣和一系列帳號權益使iPhone用戶很難轉移至其他手機操作系統，因此對不少人來說，購買新的iPhone幾乎成為一種「剛需」。

此外，分析指出，iPhone11系列的官方定價都普遍比上一代降低。人民幣5499元起的定價，相對上一代iPhone XR和iPhone XS系列要「親民」不少，這個起價基本與其他Android旗艦機型持平，對於上述這些「剛需」用戶而言，無疑有強大的吸引力。

而根據以往的數據，iPhone相比其他品牌的手機，其主力消費人群更加集中在內地一線城市和新一線城市。但從iPhone 11在天貓平台上的銷售數據來看，分析稱「小鎮青年」或許成為了新iPhone的消費主力。

數據顯示， iPhone 11的內地買家，80%是新客（即最近一年沒有在天貓平台買過蘋果手機的用戶）。其中，佔比最多的是二線城市為27%；四線及以下城市用戶佔比35%。有意思的是，六線城市買家佔比18%，直逼三線城市買家佔比的19%與一線城市買家佔比的20%。分析認為，這也側面印證了蘋果新手機本次定價策略的成功。

網購平台天貓在銷售iPhone 11系列上推出創新服務。（網站截圖）

分析：網絡成為iPhone首發主戰場

《澎湃新聞》的分析還稱，近幾年來新iPhone「一機難求」以至於最後成為黃牛轉手賺取暴利工具的情況越來越少，這與蘋果銷售方式和渠道改進有很大關係。

據悉，蘋果官網的預約和購買全球通用，首發新機可以預約。目前顯示iPhone11需要7至10個工作日發貨，而iPhone 11 Pro需要2至3周發貨。官網預約渠道的持續開放最大程度上杜絕了「黃牛」倒賣的現象。

而在iPhone11的銷售上，天貓平台也推出了一系列創新服務。用戶通過天貓購買iPhone 11，可獲得免息分期、保值回購外，部分城市還支持速遞一小時達。因此分析指出，對於小鎮青年而言，與其專門跑去大城市的蘋果專門店排隊，不如直接在家點點網頁搶購。