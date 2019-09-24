【20031次捐款】抑鬱症妻全數捐掉丈夫55萬積蓄　家人無錢做手術

安徽合肥一名男子辛苦工作十年，才有55萬元（人民幣，下同）積蓄。他一直將積蓄交由妻子保管。然而直到近日，他的岳父因為生病需要用錢，他才發現積蓄都已被妻子捐得一分不剩。

安徽合肥一名患有中度抑鬱症的女子將丈夫55萬元積蓄都捐給慈善機構。圖為部分捐款項目。（網絡圖片）

內媒報道指，蘇先生的妻子生下孩子後，情緒經常不穩定。為避免她情緒波動，蘇先生便將55萬元積蓄都交由她保管。直到2019年初，蘇先生的岳父因心臟病住院急需用錢做手術，而蘇先生的妻子卻說家裏的錢「都沒了」。

原來，從2015年開始，蘇先生的妻子一直通過微信和支付寶平台向公益募捐項目捐款。一開始只是零星支出，至2017年開始猛增。捐款項目也有很多種，比如圓兒童上學夢、南北方水災告急等。至家人發現時，她已經向218家基金會捐出累計55萬多元，捐款次數達20031筆。

事發後，蘇先生將妻子帶到醫院做檢查，她被確診為中度抑鬱症。蘇先生認為，妻子是因為抑鬱症無法控制自己，才將家中的積蓄捐獻一空，希望受捐贈的基金會能夠理解和同情，退回捐款。有的基金會了解到他的實際情況後，為其辦理了小部分退款。

目前，蘇先生能退回的資助款項只有2萬元左右。他說：「因為時間周期長，大部分慈善項目都已執行，款項也已撥付到受助人，大部分基金會表示無法再退款了。」

（綜合報道）