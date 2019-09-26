【潿洲島兩少女失蹤】19歲女遺書真假夾雜　曾三次去失蹤地點

近日內地有兩名少女各自到廣西北海潿洲島遊玩後失蹤，引起社會關注，其中一名22歲四川女教師的遺體早前在海邊被群眾發現。 至於另一名19歲江西高中女生何紅宇則已失蹤一個月，內媒再透露更多案件細節，指何紅宇失蹤當天曾讓同學幫忙拆開一本網購的懸疑偵探漫畫書，家屬翻看其手機發現何紅宇當天曾三次去失蹤地，遺書內容也真假夾雜。

江西萍鄉19歲高中女子何紅宇在8月25日晚開始失蹤。（網絡圖片）

據早前報道，何紅宇在8月25日失蹤，江西萍鄉警方的紀錄指，「從遺書判斷何紅宇有計劃，有預謀地選擇去潿洲島上輕生」，但家屬認為，閉路電視和遺書暴露出的諸多疑點均無法解釋，故拒絕「自殺」說法。有閉路電視拍到何紅宇的最後身影，顯示她當時正在焦急奔跑著，還不斷回頭觀望。

《南方都市報》的報道指，8月25日何紅宇失蹤當天，曾請在江西萍鄉的高中同學幫忙拆一個速遞包裹。其高中同學事後透露，「當天她一直聯繫我拆快遞，很想看下包裹裏的東西，整個狀態很著急」。

原來包裹內是一本懸疑偵探類型的漫畫書，名為《3秒33塊鏡面構成的博爾赫斯迷宮》，作者是法國漫畫家馬克‧安托萬‧馬修。公開資料顯示，該本無字漫畫書通過33塊反射鏡面，講述了一連串於3秒鐘內發生的環環相扣的罪案。

何紅宇失蹤當天，曾請在江西萍鄉的高中同學幫忙拆一個速遞包裹，包裹內是一本懸疑偵探類型的漫畫書。（《南方都市報》）

何紅宇的姨媽彭女士表示，「她網購下單的，書名她知道，但是她不知道內容，就一直催她同學拆開看下裏面的內容」。此外，何紅宇在潿洲島民宿留下的遺書的內容也真假夾雜，「她信裏開頭說，『可能你發現我已經失蹤，也可能沒有』。還說她媽媽患有癌症，其實她媽媽並沒有患癌症」。

家屬認為何或在當地上船離開

閉路電視顯示，何紅宇失蹤當晚最後出現在潿洲島幕崖附近，這是何紅宇在潿洲島上出現的最後影像記錄。令何紅宇家屬倍感困惑的是，翻看何紅宇在民宿留下的手機，何紅宇當日曾三次去了潿洲島幕崖。

何紅宇家屬認為，潿洲島幕崖是可以停靠漁船的，何紅宇是跟人約好了在潿洲島幕崖匯合或是上船。圖為潿洲島幕崖四周環境，圖中人士與案件無關。（《南方都市報》）

家屬稱：「早上8點多拍了一張笑的很開心的大頭照，晚上五、六點又去了一次，也拍了很多景色照片，然後晚上八點多又去了一次。如果是想不開為甚麼要去很多次，下午還拍了很多景觀照片？按照正常的推斷，我們認為她是跟人約好了在那匯合或是上船，才有可能去了三趟。她爸媽和姑姑去了現場看過，那邊漁船是可以停靠的。」

當地辦案民警表示，警方仍在繼續調查此案，沿著當地海岸線已經布控人員跟進，「平時海邊都有漁民，如果有新的發現他們也會報告到我們所裏」。

（綜合報道）