江蘇私家車衝落魚塘5人命懸一線　幾名路過司機下水救出

近日，江蘇海門市發生驚險一幕：一名司機駕駛載著4名乘客的私家車時不慎跌落一個大魚塘，一整車人命懸一線。幸好幾名路過的司機見狀紛紛下水救人，所有人都獲救。

私家車沉沒在大魚塘裏，只露出車頂小部分。（《現代快報》）

事情發生於9月28日（上星期六）上午9時許，當地派出所接到報警，指一輛私家車墜入一個大魚塘裏，一車人落水，情況萬分危急。民警趕到出事地點後，發現私家車沉沒在大魚塘裏，只露出車頂小部分，路上有四個渾身濕漉漉的男女，還有一個兩三歲左右的女童被大人抱著。民警當場確認車上所有的人已被救上岸，且未受傷。

私家車司機為61歲的嚴姓男子，他描述事發經過時指，他開車時手機響了起來，他接起了電話。由於分神，私家車失控，衝向左側，「轟隆」一聲栽入路邊的一個大魚塘中。正當車輛慢慢下沉，嚴男等人感到絕望的時候，發現有三四個男子從河裏遊了過來。這幾名男子打開車門後將他們一個個救出，送上岸。還未等他們道謝，幾個救人者便駕車離去。

民警其後聯繫了報警人王姓男子。王男表示，當時他駕車從現場經過時，發現一輛車墜入河中。由於自己腿部有傷，無法下河，情急之中，他一邊報警，一邊在路上攔車，請求司機幫忙救人。幾名司機見狀便跳下河去，合力將一車人救出。

（《現代快報》）