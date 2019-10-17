【奧斯卡2020】最佳動畫初選名單公布　國產電影《哪吒》入圍

國產動畫電影《哪吒之魔童降世》，票房目前大收近50億元（人民幣．下同），衝上中國電影票房榜第二位。 美國電影藝術與科學學院（AMPAS）近日公布32部入圍第92屆奧斯卡金像獎最佳動畫提名初選的電影名單，《哪吒》和中美合拍片《白蛇：緣起》都有入選。

據了解，入選要求是要在2019年1月1日至12月31日之間出品，並且需要在截止時間前，在洛杉磯進行過連續7天的售票放映。此前，《哪吒》曾在北美上畫，取得不錯的口碑。

《哪吒之魔童降世》入圍奧斯卡最佳動畫長片初選名單。（海報宣傳照）

其他入圍最佳動畫初選名單的電影還有《反鬥奇兵4》（Toy Story 4）、《Pet Pet當家２》（The Secret Life of Pets 2）、《長毛雪寶》（Abominable）、《魔雪奇緣2》（Frozen II）、《天氣之子》等。惟迪士尼的賣座片《獅子王》（The Lion King）雖然符合電腦合成動畫片的資格，迪士尼卻並未有為影片報名參與角逐最佳動畫。

值得一提是，《哪吒》還將代表中國內地角逐奧斯卡的「最佳國際電影」（Best International Feature Film，前稱「最佳外語片」，Best Foreign Language Film），是中國動畫歷史上首次出戰奧斯卡最佳國際電影。

據悉，第92屆奧斯卡提名名單將於2020年1月13日公布，2月9日舉行頒獎典禮。

（綜合報道）