高鐵大聲播片阿伯不滿葉璇公開影片　稱肖像權被侵犯要求對方道歉

葉璇上周四（10日）發微博稱，她深夜在內地搭乘高鐵期間，因為不滿車廂內一位老伯大聲播放影片而出言勸阻，反遭對方辱罵「神經病」。葉璇當時用手機拍下老伯的惡行，隨後又將短片放上網絡，引起網民熱議，被讚是「正義女神」。 事件曝光後，涉事張姓阿伯承認自己沒有遵守公共秩序，有做錯；但他不久後又表示，葉璇沒有經過他同意擅自將短片放到網上，侵犯了自己的肖像權，希望對方刪除短片，並公開賠禮道歉。

據早前報道，葉璇拍下的短片所見，張男當日身穿白色上衣，正在觀看影片，其手機音量頗大，在安靜的車廂中非常突兀。葉璇不斷出聲勸阻「你這麼大聲，會騷擾到別人」、「你會影響其他乘客，我已經提醒過你了」。但張男依然持續播放影片，並不耐煩反駁稱「車廂這麼多人，你管他們去嘛」、「神經病你這個人」。

據悉，網上流傳的短片經過傳媒加工，已對張男的面容「打格」，而葉璇在微博上公開的短片為原片，能清晰看到張男的容貌。

葉璇通過其經理人表示，關於此事也不想再多做回應。（資料圖片/視覺中國）

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內媒《紅星新聞》17日的報道稱，對於張男的指責，葉璇通過其經理人張小姐表示，事情的經過在微博中已經寫得很清楚了，關於此事也不想再多做回應，「如果希望調查，請聯絡當次列車的乘警，身上有記錄儀，可還原過程。」張小姐還說，從目前網民的反應來看，大多數人都是支持葉璇的，「說明大家的三觀都很正」。

被問到以後遇到類似事情是否還是會站出來？張小姐說，葉璇在生活中就是這樣一個人，比較正義、直接，遇到不平等、不禮貌或者是影響他人的事情時，她就會站出來，「以她的性格來說，對於錯誤的事情一定會說的。」

葉璇早前在微博上曝光一名在高鐵車廂內大聲播放影片的老伯，引起網民關注。（微博）

有內地律師則分析稱，從法律角度來講，沒有盈利目的拍攝短片，即使發布到網上也不會涉及侵權。另外，張男罵「神經病」帶有明顯的人身攻擊，但因為其行為輕微，也沒有構成損害名譽。因此可認為葉璇的行為並不構成侵權。

（綜合報道）