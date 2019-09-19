【殺人回憶】原型疑兇找到但過追訴期　內地網民萬人投票支持追責

韓國真人真事改編電影《殺人回憶》由著名導演奉俊昊、影帝宋康昊和金相慶主演，改編自韓國十大兇殺案之一「華城連環殺人案」，案件發生於1986年9月15日到1991年4月3日，京畿道華城附近的村莊5年間有10名女子受害，僅1人倖存。

韓國警方昨日（18日）宣布，發現一名正因另一宗謀殺案於獄中服刑的男子的DNA，與上訴33年前的懸案疑兇DNA一致，並公布疑犯容貌。但由於案件已經過追訴期，警方表示無法處罰疑犯，惟考慮到案件受到國民極大關心，正研究是否公開疑犯的具體身份。

消息在內地微博引發熱議，登上熱搜榜單。網民就疑犯是否應該被追責、具體身份是否應公開等議題展開激烈討論。其中一則投票，截至今天（19日）下午4時50分，有1萬人支持追責，僅400餘人反對。

《新京報》一則投票「公訴期已過是否該追責殺人犯」，截至19日下午4時50分，有1萬人支持追責，僅400餘人反對。（微博截圖）

韓國警方昨指出，一個月前翻查「華城連環殺人事件」受害者留下的證據，發現到衣物上出現第三者的DNA，對比發現與現在收監的一名50多歲李姓男子一致，更公開其容貌。

該名李姓男子當年犯案手法極其殘忍，主要以綁架、性侵和勒死為主，第一宗殺人案發生於1986年9月14日，一位69歲的婆婆在回家途中被勒死，被發現時下半身赤裸且趴在田裡，手腳更被「X字捆綁」。其後5年間陸續出現受害人，年齡由13歲到69歲，最恐怖是兇手會將異物塞進死者下體，包括「9塊水蜜桃」、叉、湯匙和原子筆等，嘴巴通常亦會被襪、手巾或內褲塞住。

右圖為疑兇李姓男子在獄中的容貌。（MBN影片截圖）

2006年4月，因案件已發生超過20年，法律追訴期已過去，就算找到真兇，亦不能再拘捕起訴。不過，由於案件嚴重，一直受韓國人關注，更曾被拍成電影和電視劇，警方指正研究是否公開疑犯的具體身份。

而由於電影《殺人回憶》曾在內地擁有極高關注度，消息一出就立即在內地網絡引發劇烈反響。不少網民怒問韓國警方為何不對疑犯追責，還有人認為疑犯應被判處死刑：

+ 2

公訴期就是扯淡，法律的一大漏洞。 法律是死的，案件諸多因素的限制是活的。絕對應該（追訴），靈活變通才可以推進法律體系的不斷完善！ 如果過了追訴時效就可以免於刑事處罰，那還要法律伸張什麼狗屁正義？！ 他們的法律就是這樣的，有點奇怪，看韓劇的時候就看到了

但亦有網民指出，韓國的法律追訴時效一過就不會追究責任，「該與不該自有法律規定，如果韓國法律規定超過訴訟時效也可起訴那便可以，如果沒有那便是不可以。」

對於公開疑犯資料，有13.9萬人支持，8000多人反對。（微博截圖）

另外，對於韓國警方是否應公開疑犯資料，截至19日下午5時，微博網民有13.9萬人投票支持，8000多人反對。

而據內地《上觀新聞》報道，廣強律師事務所網絡犯罪辯護與研究中心秘書長周筱贇表示，各國刑法其實都存在追訴時效的規定。這是因為從法律的角度一般認為，經過長時間不再犯罪，行為人已經主動自我矯正，體現刑法的謙抑性和保障人權的精神。

內地凡立案即「無限追訴時效」

報道指，中國和世界上絕大多數國家一樣，《刑法》都有明確的訴訟時效規定。中國《刑法》第87至89條就是關於「時效」的專門規定，法定最高刑為不滿5年有期徒刑的，追訴期為5年；法定最高刑為5年以上不滿10年有期徒刑的，追訴期為10年； 法定最高刑為10年以上有期徒刑的，追訴期為15年；法定最高刑為無期徒刑、死刑的，追訴期為20年。如果20年以後認為必須追訴的，須報請最高人民檢察院核准。

但周筱贇指出，在中國，追訴時效只適用於尚未被司法機關發現的犯罪行為。只要辦案機關立案偵查，就是無限追訴時效，即使行為人逃避偵查而未到案。

至於本港法律，則並未對刑事案設下追訴期限。