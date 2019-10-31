潮州男「一腳9趾」苦忍21年才就醫　因算命師說是「神仙賞賜」

廣東潮州市一名21歲男子左腳自出生起就患有「多趾畸形」，一腳竟有9隻腳趾。他買鞋時常遇到店員驚恐的目光，但卻苦忍21年遲未就醫，只因幼時家人帶他去算命，算命師指這是「神仙賞賜」。

內媒報道指，這名男子的左腳先天就長着9隻腳趾，原本腳趾公的位置，卻密密麻麻地多長了4隻腳趾，顯得十分畸形。男子表示，小時候家人帶他去算命，算命師說這是「神仙賞賜的」，千萬不要去動。

儘管小時候不以為然，但男子長大後卻開始飽受困擾，「以前還和小夥伴一起去河邊玩，年齡愈大，自己的腳愈來愈醜，後來都不想去了。」他還因此經常引來他人異樣的眼光，「還有人會專門來看，總之我會很不開心。」

他甚至要買較大的鞋子來穿，「去外面鞋店試鞋的時候，我都會迅速脫下舊鞋來試穿，避免店員看到我的左腳和別人不一樣。」且他從來沒有在外穿過拖鞋，「這麼多年，只要外出就穿運動鞋，要緊緊地包住自己的腳。」

醫生指，若孩子出現「主幹指發育較好的手指畸形」，可在出生後3至6個月左右進行手術。（影片截圖）

報道指，為了不影響未來生活，男子今年10月決定求醫。目前，經過醫生團隊9小時的努力，切除了他左腳多餘的4隻足趾，並成功將腳趾公「再造」。醫生指出，這樣的病例十分罕見，原因則有多方面，但約一半是遺傳因素，「病毒感染、吸煙、精神壓力、高齡產婦等因素也容易引發手足畸形。」

醫生建議，若孩子出現「主幹指發育較好的手指畸形」，可在出生後3至6個月左右進行手術，由於涉及身心發育，在學前完成手術較為合適。

（綜合報道）