浙江小學生戴「智能頭箍」被叫停　專家：監測學生腦電違反倫理

在浙江金華，金東區孝順鎮中心小學日前引進一款「智能頭箍」設備讓學生佩戴，以監測上課的專注度。此舉引發爭議，有質疑聲稱該項技術涉嫌侵犯學生隱私。 金東區教育局其後表示，由於心理暗示作用，學生使用該頭環時注意力的確有所提升，但在輿論熱議下，該設備已暫時停用。

浙江小學生戴上「智能頭箍」上課引發關注。（網上圖片）

美媒《華爾街日報》日前專程到該校採訪。報道指，該校學生在上課後會先戴上這副頭環，經過一段有如冥想般的適應過程。而學生們是否集中注意力的數據，會被傳送到老師的電腦中，老師亦可看出一個學生是在課堂哪個階段開始走神。

引人關注的這款智能頭箍名為「賦思頭環」，目前在淘寶平台內售賣價格為人民幣3499至3979元不等。涉事公司BrainCO（強腦科技）公關經理則表示，此套產品為專注力訓練產品，原理為「腦神經反饋訓練」。

該公關經理提供的資料稱，神經反饋訓練原理也被稱為腦電生物反饋或神經療法，利用大腦可塑的能力來重塑大腦網絡，神經反饋訓練可以用來提高注意力，減輕焦慮，改善情緒，並提高學習效率和行為控制能力。「使用該項訓練，可以獲得大腦實時腦電活動信息，精准到半秒。」

有內地教育專家認為，在資本的介入運作下，愈來愈多學校引進人臉識別、大數據技術，用於課堂教學，但有的服務是功利地監督學生、強化紀律、提高分數的應試目的。這或會對學生人格發展產生負面影響，也會給學生更大的精神壓力，還涉嫌侵犯、洩露學生隱私。

此外，有教育研究員也指出，任何一個孩子注意力都是有限的，比如說小學生最多只能集中十幾分鐘，孩子的注意力有基本的規律，不能違反基本規律。佩戴智能頭環檢測的方式把孩子當作機器，成為沒有主體性的對象，這種做法違反基本的倫理。

（澎湃新聞）